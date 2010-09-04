نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جهان عرب امروز بیشتر به مسئله عقب نشینی جزئی آمریکا از عراق، از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش و بحران سیل و تروریسم در پاکستان توجه داشته اند.

فرهیختگان جهان عرب

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری نگاهی انتقادی علیه متفکرین و فرهیختگان جهان عرب داشته است. در واقع پازل مغزی شکل گرفته در ذهن شخصیت فرهیخته عربی شامل مسائل جهان غرب و شرق شده است و خبری از مسائل مهم جهان عرب در آن دیده نمی شود.

نسخه آمریکایی مذاکرات!

روزنامه الایام بحرین امروز در کاریکاتور به نسخه آمریکایی مذاکرات سازش توجه داشته است. بر این اساس، طرف فلسطینی با آگاهی از نتایج فاجعه بار مذاکرات با طرح آمریکا در زمینه تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی موافقت کرده است.

سنگ قبر مذاکرات سازش

خبرگزاری فلسطین الیوم امروز در بخش کاریکاتور روز خود به از سرگیری رسمی مذاکرات سازش توجه داشته است. اوباما در حالی که می خندد اسکلت پرنده صلح را در دست دارد که آن را به سختی از زیر سنگ قبر بیرون کشیده است.

هلال زخم خورده پرچم پاکستان

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری به بحران های دست به گریبان پاکستان اشاره داشته است به صورتی که هلال پرچم این کشور نیز از "عملیات های تروریستی" و "سیل و طوفان" زخم خورده است.

ماموریت تمام شد

روزنامه البیان امروز در بخش کاریکاتور روز خود به مصائب اشغال عراق توسط آمریکا اشاره داشته است. بر این اساس آمریکا کلاف سردرگمی را در برابر عراقی ها قرار داده که باز کردن آن غیر ممکن به نظر می رسد. البته طرف آمریکایی با غرور گفته است: ماموریت تمام شد.

سازش در بن بست واشنگتن!

روزنامه القدس العربی امروز در بخش کاریکاتور روز خود به تاثیرعملیات اخیر گروههای مقاومت در کرانه باختری بر مذاکرات سازش توجه داشته است. بر این اساس، مذاکره کننده فلسطینی که به سختی در حال به دوش کشیدن میز مذاکرات سازش است هیچ توجهی به تابلوی مقابل خود ندارد که بیانگر "بن بست واشنگتن" است.

پاکستان در محاصره سیل و خونریزی

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتور روز خود به گرفتاری ملت پاکستان در بحران سیل و البته عملیات های تروریستی اخیر توجه داشته است.

پرنده نا امید صلح

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به دالان پیچ در پیچ سازش خاورمیانه توجه کرده است که پرنده صلح را ناامید کرده است.