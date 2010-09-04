طرح "مدام" در مدارس همدان اجرا می شود

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: این طرح با هدف دستیابی عملی محسوس و ملموس دانش آموزان در محیط های آموزشی و ایجاد پیش زمینه برای ورود به زندگی اجتماعی و معقوله های مدیریت و یاد گیری های منظم و انضباط اجتماعی در مدارس اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 90-89 طرح مدام در سطح سه شهرستان استان و در هر شهرستان در ده مدرسه به مدت دو تا چهار روز در طول سال تحصیلی اجرا می شود، اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان به طور عملی در جایگاه عوامل آموزشی و اجرایی مدرسه را اداره می کنند.

نقوی افزایش سطح مشارکت دبیران در انجام فعالیت های مشترک و سازمان یافته از طریق برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور مدرسه در جهت رشد اجتماعی دانش آموزان و تقویت مسئولیت پذیری و افزایش سطح علاقمندی به محیط مدرسه از طریق مشارکت علمی و تجربی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته، محورهای اصلی سیاست های کلان خود را به آموزش علوم مختلف، مهارت های شناختی، آموزش فراگیر و رعایت حقوق دیگران اختصاص داده اند، اضافه کرد: دانش آموزان برای دستیابی به این مهم باید مهارت های لازم را در ابتدای زندگی خود کسب کنند.