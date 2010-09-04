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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

طرح "مدام" در مدارس همدان اجرا می شود

طرح "مدام" در مدارس همدان اجرا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان گفت: در سال تحصیلی آینده مشارکت علمی دانش آموزان در اداره مدرسه با عنوان طرح "مدام" در سه شهرستان استان همدان اجرا می شود.

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: این طرح با هدف دستیابی عملی محسوس و ملموس دانش آموزان در محیط های آموزشی و ایجاد پیش زمینه برای ورود به زندگی اجتماعی و معقوله های مدیریت و یاد گیری های منظم و انضباط اجتماعی در مدارس اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 90-89 طرح مدام در سطح سه شهرستان استان و در هر شهرستان در ده مدرسه به مدت دو تا چهار روز در طول سال تحصیلی اجرا می شود، اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان به طور عملی در جایگاه عوامل آموزشی و اجرایی مدرسه را اداره می کنند.

نقوی افزایش سطح مشارکت دبیران در انجام فعالیت های مشترک و سازمان یافته از طریق برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور مدرسه در جهت رشد اجتماعی دانش آموزان و تقویت مسئولیت پذیری و افزایش سطح علاقمندی به محیط مدرسه از طریق مشارکت علمی و تجربی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته، محورهای اصلی سیاست های کلان خود را به آموزش علوم مختلف، مهارت های شناختی، آموزش فراگیر و رعایت حقوق دیگران اختصاص داده اند، اضافه کرد: دانش آموزان برای دستیابی به این مهم باید مهارت های لازم را در ابتدای زندگی خود کسب کنند.

کد مطلب 1145215

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