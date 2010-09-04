بازرسی از 750 هزار واحد اقتصادی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمانهای بازرگانی با انجام اقدامات سازنده، حضور مداوم و موثر در بازار کالا و خدمات، قوام بخشیدن به نظارت و بهره گیری از گزارش های مردمی، از بدو اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان تا هفته منتهی به 5 شهریور، از نحوه عملکرد 757 هزار و 796 بنگاه اقتصادی در سراسر کشور بازرسی به عمل آورده اند.

طی این ایام، مواد لبنی و پروتئینی با 191 هزار و 927 مورد، برنج 45 هزار و 590 مورد، روغن نباتی 48 هزار و 577 مورد، قند و شکر 50 هزار و 594 مورد، شیرینی جات و خرما 66 هزار و 795 مورد، کیف، کفش و پوشاک 91 هزار و 102 مورد، واحدهای عرضه کننده دفترچه دانش آموزی و لوازم التحریر با 26 هزار و 730 مورد و در نهایت نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و حراجی ها با 17 هزار و 763 مورد بیشتری حجم بازرسی های انجام شده در کشور را به خود اختصاص دادند.

در اجرای این طرح، 63 هزار و 931 واحد متخلف شناسایی و پرونده آنان پس از انجام بررسی های کارشناسی در مجموع به ارزش 94 میلیارد و 575 میلیون و 143 هزار ریال برای صدور رای و سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

این درحالی است که در مدت اجرای این طرح تاکنون 30 هزار مورد گزارش و شکایت مردمی توسط مراکز ستادخبری مستقر در سازمانهای بازرگانی سراسر کشور واصل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این سازمان از مردم درخواست کرد برای جلوگیری از سودجویی متخلفان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی، مراتب را به صورت حضوری و یا با تلفن 124 اطلاع دهند تا سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.