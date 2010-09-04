به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور معرفی فرهنگ ماه مبارک رمضان در سایر کشورهای اسلامی جهان و آشنایی با رسوم، آداب و آئینهای رایج شیعیان در این ماه پرفضیلت و همچنین عقد اخوت و برادری با مسلمانان اقصی نقاط جهان و تاثیرگذاری در مناسبات و همکاریهای فرهنگی کشورهای مسلمان با یکدیگر برگزار میشود.
پیش از این پردیس سینمایی ملت برای برگزاری جشنواره انتخاب شده بود که به سبب احترام به علاقمندان شرکت در طرح اذان تا اذان، محل برگزاری به بوستان گفتگو تغییر کرد. مراسم افتتاحیه یکشنبه 14 مرداد ساعت 18 در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران با حضور هنرمندان داخلی و کشورهای اسلامی و نیز مدیران ارشد فرهنگی و شهری برگزار میشود و پس از شش روز فعالیت، جشنواره 19 شهریور به کار خود پایان خواهد داد.
هر شب اجرای برنامه به چند کشور شرکت کننده اختصاص دارد که گروههای شرکت کننده از ساعت 21 تا 24، در سالن آمفی تئاتر بوستان گفتگو به اجرای برنامه میپردازند. وی برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای کشورهای اسلامی را از دیگر بخشهای چهارمین جشنواره بینالمللی رحمتللعالمین اعلام کرد.
جمهوری آذربایجان، اندونزی، بنگلادش، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، هندوستان، ترکیه، سریلانکا، سودان، مصر، سوریه، قطر و امارات عربی متحده در این جشنواره شرکت میکنند.
چهارمین جشنواره بینالمللی رحمتللعالمین از سلسله برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان است که به همت فرهنگسرای ملل این سازمان و با همکاری مراکز، نهادها و سازمانهای مختلف همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگیها و سفارتخانههای کشورهای مختلف برگزار میشود.
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