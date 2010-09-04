به گزارش خبرگزاری مهر، میر جواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و توسعه محصول گفت: مجموعه قالبهای خط تولید رانا دومین محصول با برند ایران خودرو در شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو ساخته می شود، ضمن اینکه این پروژه شروع شده و فاز طراحی قالبها در حال انجام است.

وی ساخت قالبهای خط تولید خودروسازی را یک رویداد بی سابقه در ایران خواند و گفت: میزان صرفه جویی حاصل از ساخت این قالبها در داخل کشور در مقایسه با تهیه آنها از خارج بالغ بر پنج میلیارد تومان است.

سلیمانی اظهار داشت: قالبهای خط تولید رانا شامل 150 قالب از جمله 50 قالب برای قطعات بزرگ و اصلی بدنه و 100قالب برای قطعات متوسط است و بر اساس برنامه مدیریت ارشد ایران خودرو، نخستین مجموعه هزار دستگاهی خودرو درسه ماهه اول سال آینده تولید می شود و امید می رود در شهریورماه سال 90 وارد فاز تولید انبوه شویم.

قائم مقام ایران خودرو تاکید کرد: محصول جدید ایران خودرو بر پایه یک پلتفرم کاملا جدید در کلاس بی و سی طراحی و تولید می‌شود. وی خاطر نشان کرد: رانا ، یک خودروی مناسب برای خانواده های کم جمعیت به شمار می رود که بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی را تشکیل می دهد.