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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

تولید انبوه رانا از شهریور سال آینده آغاز می‌شود

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد تولید انبوه خودروی رانا از شهریوماه سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر جواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و توسعه محصول گفت: مجموعه قالبهای خط تولید رانا  دومین محصول با برند ایران خودرو در شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو ساخته می شود، ضمن اینکه این پروژه شروع شده و  فاز طراحی قالبها در حال انجام است.

وی ساخت قالبهای خط تولید خودروسازی را یک رویداد بی سابقه در ایران خواند و گفت:  میزان صرفه جویی حاصل از ساخت این قالبها در داخل کشور در مقایسه با تهیه آنها از خارج بالغ بر پنج میلیارد تومان  است.
 
سلیمانی اظهار داشت: قالبهای خط تولید رانا شامل 150 قالب از جمله 50 قالب برای قطعات بزرگ و اصلی بدنه و 100قالب برای قطعات متوسط است و بر اساس برنامه مدیریت ارشد ایران خودرو، نخستین مجموعه هزار دستگاهی خودرو درسه ماهه اول سال آینده تولید می شود و امید می رود در شهریورماه سال 90 وارد فاز تولید انبوه شویم.
 
قائم مقام ایران خودرو تاکید کرد: محصول جدید ایران خودرو بر پایه یک پلتفرم کاملا جدید در کلاس بی و سی طراحی و تولید می‌شود. وی خاطر نشان کرد: رانا ، یک خودروی مناسب برای خانواده های کم جمعیت به شمار می رود که بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی را تشکیل می دهد.
کد مطلب 1145226

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