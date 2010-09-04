"کیمیا و خاک" پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری در جلسه اخیر خود برای پروژه سینمایی "کیمیا و خاک" به تهیه کنندگی وکارگردانی عباس رافعی مجوز نمایش داد.

این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. "کیمیا و خاک" فضای ملتهب جامعه را که منجر به انقلاب اسلامی سال 57 شد به تصویر می‌کشد. در این فیلم اپیزودیک پنج گروه قصد دارند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند، اما اتفاق‌هایی می‌افتد که سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

حسین یارى، پریوش نظریه، امیر آقایى، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث، امیرمحمد زند، محسن افشانى، اصغر نژاد ایمانی، فرامرز روشنایى و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند.