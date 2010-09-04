به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان با اشاره به دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با چین اظهار داشت : این دیدار در قالب یک مسابقه دوستانه و تدارکاتی برای هر دوتیم که خود را آماده حضوری موفق درجام ملت‌های آسیا می ‌کنند، بسیار مفید بود . بسیار خوشحالم که ملی پوشان کشورمان موفق به شکست تیم ملی چین آن هم در زمین حریف شدند و این نوید از رسیدن روزهای خوبی برای فوتبال ملی ایران دارد. امیدوارم این پیروزی‌ها در نهایت زمینه موفقیت و درخشش تیم ملی در جام ملت‌ها را سبب شود.



وی همچنین با تاکید براینکه تیم ملی فوتبال ایران توانایی شکست ملی پوشان کره جنوبی را هم دارد، افزود: بعد از پیروزی بر چین، تیم ملی خود را آماده رقابتی دوستانه با کره جنوبی می‌کند که امیدواری بسیار زیادی هم به پیروزی در این دیدار داریم. البته کاملا واضح است که تیم ملی کره بسیار قوی تر از چین است و این کار ما را برای پیروزی در این بازی سخت ‌تر می کند هرچند که معتقدم نتایج این‌گونه بازی ها چندان مهم نیست و ما نباید در این دیدارها خیلی به نتیجه فکر کنیم با این وجود کسب نتیجه خوب در روحیه ملی پوشان و کادرفنی به آنها خود باوری و اعتماد به نفس بالایی می دهد.



رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به روند آماده سازی تیم ملی برای حضوری موفق در جام ملت ‌های آسیا گفت: پس از انجام این دو دیدار تدارکاتی، تیم ملی فوتبال با همین استخوانبدی در بازی‌های غرب آسیا شرکت می کند و خود را آماده حضور در مرحله نهایی جام ملت‌ها خواهد کرد، ضمن آنکه از طریق کمیته روابط بین‌الملل فدارسیون سعی درتنظیم یک دیدار دوستانه با یک تیم سرشناس خارجی هستیم که قطعا در صورت نهایی شدن آن اطلاع رسانی خواهد شد.



کفاشیان همچنین در رابطه با انتقاد برخی باشگاه‌ها نسبت به وقفه ایجاد شده درلیگ برترفوتبال خاطرنشان کرد: به هر ترتیب برنامه‌های تیم ملی اعم از اردوها و بازی‌های تدارکاتی آن کاملا مشخص است و باشگاه‌ها باید خود را با این شرایط وفق دهند. البته فراموش هم نکنیم که برای ما تیم ملی هدف اصلی است و تمام تلاش‌های جامعه فوتبال باید در نهایت به موفقیت و سر بلندی تیم ملی ختم شود.



وی در ادامه در پاسخ به این سوال که علت عدم اعزام 7 تن از ملی پوشان تیم فوتبال امید به لهستان چه ‌بوده است، تصریح کرد: متاسفانه این 7 بازیکن مشکل خروج از کشور داشتند که علی ‌رغم پیگیری های زیاد موفق به اخذ مجوزخروج آنها نشدیم. اگرچه که طبق مکاتباتی که با سازمان ورزش و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح داشته ‌ایم قرار است این مشکل را یکبار برای همیشه حل کنیم.



کفاشیان در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه نرفتن 7 ملی پوش تیم فوتبال امید به لهستان در آستانه بازی‌های آسیایی گوانگجو لطمات زیادی را به تیم امید وارد نخواهد کرد، گفت: به هر ترتیب ما تلاش خود را برای حل مشکل آنها به کار گرفتیم. امیدوارم در اردوهای آینده زمینه حضور این بازیکنان را در کنار تیم ملی فراهم کنیم.