اداره امور آب 12 روستای گلستان به دهیاران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر شنبه در نشست این معاونت افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و معاون وزیر، اقدامات واگذاری امور آب در روستاها به صورت آزمایشی در 12 روستای استان به صورت پایلوت از آب و فاضلاب روستایی به دهیاری ها واگذار شده و دهیاری ها نیز با هماهنگی آب و فاضلاب روستایی جهت وصول آب بها و نظارت بر امور اقدامات مفیدی را انجام داده اند.

وی در زمینه احداث خانه های بهداشت روستایی گفت: در راستای سیاست های دولت و تأکیدات ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل شبکه خانه های بهداشت روستایی و با توجه به کمبود 186 خانه بهداشت در استان پیگیری لازم در این خصوص انجام شده و در روستاهای استان زمین تهیه شده است و ستادهای استانی و شهرستانی در این خصوص شکل گرفته و در مرحله انجام مناقصات است.



وی اظهار داشت : به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی ورزشی در پارکهای روستایی همانند پارک در شهرها می توان از این پارک ها به عنوان مرکزی مناسب برای تفریح و سرگرمی خانواده های روستایی استفاده کرد در همین راستا دفتر امور روستایی در 15 روستای استان با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال اقدام به احداث پارک کرده است که حدود هفت پارک به بهره برداری رسیده و بقیه در دست اقدام است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان تأکید کرد: از دهیاران انتظار می رود که تمامی امورات را بر مبنای قانون و با رعایت صرفه و صلاح دهیاری انجام دهند.

دادبود بیان داشت: همچنین باید در جهت شناخت کمبود ها و مشکلات روستاها اولویت بندی داشته باشند و بر اجرای تمامی پروژه هایی که در سطح روستا توسط دستگاه های اجرایی در دست اقدام است نظارت کمی و کیفی داشته باشند.

وی افزود: دهیاران به کسب و ایجاد منابع پایدار روستایی با تقویت شرکت های تعاونی دهیاریها توجه کنند و با بنیاد مسکن همکاری لازم را داشته و بر روند ساخت و ساز و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نظارت کامل کنند.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان تاکید کرد: از دستگاه های اجرایی در خصوص دهیاری ها نیز انتظار می رود و به جایگاه قانونی دهیاران گذاشته و در پیشبرد امورات روستا با آنها مشارکت کنند.