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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

اداره امور آب 12 روستای گلستان به دهیاران واگذار شد

اداره امور آب 12 روستای گلستان به دهیاران واگذار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: امور آب 12 روستای استان به صورت آزمایشی به دهیاری ها واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر شنبه در نشست این معاونت افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و معاون وزیر، اقدامات واگذاری امور آب در روستاها به صورت آزمایشی در 12 روستای استان به صورت پایلوت از آب و فاضلاب روستایی به دهیاری ها واگذار شده و دهیاری ها نیز با هماهنگی آب و فاضلاب روستایی جهت وصول آب بها و نظارت بر امور اقدامات مفیدی را انجام داده اند.

وی در زمینه احداث خانه های بهداشت روستایی گفت: در راستای سیاست های دولت و تأکیدات ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل شبکه خانه های بهداشت روستایی و با توجه به کمبود 186 خانه بهداشت در استان پیگیری لازم در این خصوص انجام شده و در روستاهای استان زمین تهیه شده است و ستادهای استانی و شهرستانی در این خصوص شکل گرفته و در مرحله انجام مناقصات است.

وی اظهار داشت : به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی ورزشی در پارکهای روستایی همانند پارک در شهرها می توان از این پارک ها به عنوان مرکزی مناسب برای تفریح و سرگرمی خانواده های روستایی استفاده کرد در همین راستا دفتر امور روستایی در 15 روستای استان با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال اقدام به احداث پارک کرده است که حدود هفت پارک به بهره برداری رسیده و بقیه در دست اقدام است.
 
معاون امور عمرانی استانداری گلستان تأکید کرد: از دهیاران انتظار می رود که تمامی امورات را بر مبنای قانون و با رعایت صرفه و صلاح دهیاری انجام دهند.
 
دادبود بیان داشت: همچنین باید در جهت شناخت کمبود ها و مشکلات روستاها اولویت بندی داشته باشند و بر اجرای تمامی پروژه هایی که در سطح روستا توسط دستگاه های اجرایی در دست اقدام است نظارت کمی و کیفی داشته باشند.
 
وی افزود: دهیاران به کسب و ایجاد منابع پایدار روستایی با تقویت شرکت های تعاونی دهیاریها توجه کنند و با بنیاد مسکن همکاری لازم را داشته و بر روند ساخت و ساز و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نظارت کامل کنند.
 
معاون امور عمرانی استاندار گلستان تاکید کرد: از دستگاه های اجرایی در خصوص دهیاری ها نیز انتظار می رود و به جایگاه قانونی دهیاران گذاشته و در پیشبرد امورات روستا با آنها مشارکت کنند.
کد مطلب 1145229

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