به گزارش خبرگزاری مهر، مد، نوعی "بیان" است که افراد به کمک آن تعریفی از خود ارائه می‏کنند و هویت، طبقه، مذهب و فرهنگ خود را باز می‏نمایانند. هر چند باید توجه داشت که مد پدیده‏ای نیست که صرفاً به افراد مربوط باشد بلکه می‏تواند همین نقش را برای یک ملت نیز ایفا کند.

همایش "بررسی انتقادی مسایل مد"، همایشی میان‏رشته‏ای است که در صدد بررسی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و هنری مد است، پدیده‏ای که می‏توان آن را در حوزه‏های گوناگونی مانند سیاست، موسیقی، فیلم، رسانه‏ها و فرهنگ مورد واکاوی قرار داد.

در این راستا موضوعاتی چون "فهم مد"، نظریه‏های "ورزش و مد"، "مد و قانون"، ""مد و هویت"، "مد، فرهنگ و بدن انسان" و "مد و وضعیت اجتماعی" در این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

"مد و هویتهای ملی و فراملی"، "مد، فیلم و هنرهای نمایشی"، "مد، لباس و موسیقی"، "مد و تلویزیون"، "طراحی مد"، "اقتصاد و مد؛ کسب و کارهای مربوط به مد"، "آینده مد"، "نام تجاری، بازار انبوه و مصرف"، "ستاره‏ها به عنوان طراحان مد" و "ضد مد" نیز از دیگر موضوعات این همایش اعلام شده‏اند.