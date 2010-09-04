به گزارش خبرگزاری مهر، مد، نوعی "بیان" است که افراد به کمک آن تعریفی از خود ارائه میکنند و هویت، طبقه، مذهب و فرهنگ خود را باز مینمایانند. هر چند باید توجه داشت که مد پدیدهای نیست که صرفاً به افراد مربوط باشد بلکه میتواند همین نقش را برای یک ملت نیز ایفا کند.
همایش "بررسی انتقادی مسایل مد"، همایشی میانرشتهای است که در صدد بررسی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و هنری مد است، پدیدهای که میتوان آن را در حوزههای گوناگونی مانند سیاست، موسیقی، فیلم، رسانهها و فرهنگ مورد واکاوی قرار داد.
در این راستا موضوعاتی چون "فهم مد"، نظریههای "ورزش و مد"، "مد و قانون"، ""مد و هویت"، "مد، فرهنگ و بدن انسان" و "مد و وضعیت اجتماعی" در این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
"مد و هویتهای ملی و فراملی"، "مد، فیلم و هنرهای نمایشی"، "مد، لباس و موسیقی"، "مد و تلویزیون"، "طراحی مد"، "اقتصاد و مد؛ کسب و کارهای مربوط به مد"، "آینده مد"، "نام تجاری، بازار انبوه و مصرف"، "ستارهها به عنوان طراحان مد" و "ضد مد" نیز از دیگر موضوعات این همایش اعلام شدهاند.
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