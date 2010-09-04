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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

عریقات:

پیگیری مذاکرات سازش در روز دوشنبه کذب است

پیگیری مذاکرات سازش در روز دوشنبه کذب است

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین شایعات مربوط به پیگیری مذاکرات مستقیم سازش در روز دوشنبه هفته جاری را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "صائب عریقات" در حالی امکان برگزاری دور دوم مذاکرات سازش را در روز دوشنبه هفته جاری رد می کند که پیشتر "نبیل شعث" از مقامات تشکیلات خودگردان خبر از انجام مذاکرات در روز دوشنبه داده بود.

شعث که همراه با ابومازن برای انجام مذاکرات مستقیم سازش به واشنگن سفر کرده بود روز جمعه در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود که طرفین روز دوشنبه در کرانه باختری مذاکرات خود را از سر می گیرند. 

مذاکرات مستقیم سازش روز پنجشنبه 11 شهریور در امریکا با حضور رئیس تشکیلات خودگردان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد و طرفین با پیگیری این مذاکرات موافقت کردند. 

بر اساس توافقات انجام شده، دور دوم مذاکرات اواخر ماه جاری میلادی برگزار می شود.

کد مطلب 1145231

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