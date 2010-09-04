کم خوابی ناشی از وبگردی خطر بیماریهای روحی را سه برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سیدنی و موسسه تحقیقات مغز و ذهن استرالیا کشف کردند کم خوابی نوجوانان به دلیل وبگردی در شبکه، چت کردن و یا گشت و گذار در شبکه های اجتماعی می تواند منجر به بروز مشکلات روحی آنها در دوران بزرگسالی شود.

این دانشمندان با آزمایش بر روی 20 هزار جوان بین سنین 17 تا 24 سال نشان دادند کسانی که کمتر از 5 ساعت در شب می خوابند در سالهای بعد سه برابر بیشتر کسانی که خواب منظم دارند با خطر مشکلات روحی مواجه می شوند به طوریکه هر یک ساعت کاهش خواب با احتمال خطر 14 درصدی برای سلامت بدن ارتباط دارد.

براساس گزارش تلگراف، این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "اختلالات خواب و به خصوص بی خوابی برای توسعه آسیبهایی چون افسردگی و اضطراب اثر دارند. بسیاری از بیماران جوان ما تا ساعت 1 یا 2 بعد از نصف شب آنلاین هستند در حالی که بسیاری از آنها باید ساعت 7 صبح باید از خواب بیدار شوند بنابراین نمی توانند به اندازه کافی بخوابند."

مدت زمانی که یک نوجوان آنلاین می ماند در سالهای اخیر به دلیل رشد شبکه های اجتماعی افزایش یافته است.