به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاناپولو قهرمانی جهان در سه بخش بانوان و مردان (رده سنی جوانان و بزرگسالان) از دهم شهریورماه در میلان ایتالیا آغاز شده است که دو نماینده کشورمان روز گذشته با موفقیت در مرحله مقدماتی برای اولین بار موفق به حضور در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جهانی شدند.

تیم کاناپولو بانوان ایران در مرحله یک چهارم نهایی با تیم‌های فرانسه، استرالیا و آلمان هم گروه شد که به ترتیب برابر فرانسه با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید، در مقابل استرالیا 4 بر یک و برابر آلمان با نتیجه 14 بر 3 شکست خورد تا نتواند به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یابد.

نماینده کشورمان که با راه یافتن به جمع هشت تیم برتر جهان در رده‌بندی جهانی صعود کرده است (تیم ایران در دوره قبل این مسابقات عنوان نهم را از آن خود کرده بود) عصر امروز برای کسب مقام پنجم تا هشتم به مصاف تیم اسپانیا خواهد رفت.

تیم مردان ایران در رده سنی جوانان نیز در اولین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان به مرحله دوم راه یافت که در این مرحله با تیم‌های فرانسه، استرالیا و ایتالیا هم گروه شد. نماینده ایران در این مرحله با نتیجه 9 بر 3 برابر فرانسه و با نتیجه 8 بر 4 برابر استرالیا مغلوب شد. تیم کاناپولو جوانان کشورمان برابر تیم میزبان هم با نتیجه 2 بر 2 به تساوی رضایت داد اما با احتساب 4 امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به ایتالیا در رده سوم جای گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

تیم کاناپولو مردان ایران در رده سنی جوانان عصر امروز برای کسب مقام پنجم تا هشتم به مصاف تیم اسپانیا خواهد رفت.

رقابت‌های کاناپولو قهرمانی جهان از 10 تا 14 شهریور ماه در میلان ایتالیا برگزار می‌شود.