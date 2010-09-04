شناسنامه اقتصادی 430 هزار خانوار گلستانی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی پیش از ظهر شنبه در نشست این معاونت، برگزاری همایش یکروزه GIS را یکی دیگر از اقدامات این اداره کل ذکر کرد و افزود: سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 در دستور کار این اداره کل قرار دارد و گلستان به عنوان یکی از استانهای پایلوت در سطح کشور انتخاب شده است.

سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری گلستان نیز گفت: برای نخستین بار انجام طرح‌های آماری استان را به یک شرکت دارای گرید داده شد و آمارگیرهایی که سابقه 15 سال فعالیت آماری داشتند از سوی این شرکت بیمه شدند.

اسماعیل هاشمی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و ماموریتی که برای اطلاع‌رسانی خوشه درآمدی به آمار واگذار شده بود، افزود: در فاز دوم جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در سطح استان 99 درصد جمعیت گلستان تحت پوشش طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: گلستان جز پنج استان کشور بوده است که مردم آن حساب‌های خود را اعلام کردند.



سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری گلستان گفت: تعداد ارباب رجوع در یک سال اخیر به این اداره کل به اندازه 10 سال اخیر بوده است که علت آن هم اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مردم بوده است.

هاشمی همچنین گفت: در یک سال اخیر دو همایش روز آمار و برنامه‌ریزی و GIS در سطح استان برگزار شد.

وی همچنین از راه‌اندازی سایت آمار و اطلاعات که چارت سازمانی و شرح وظایف این اداره کل در آن ذکر شده است، خبر داد.

سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری گلستان با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور گفت: 9 دوره آموزشی از سوی این اداره کل در سطح دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد که برای پنج دوره گواهی صادر شده است.

مدیرکل جدید آمار و اطلاعات استانداری گلستان نیز در این جلسه گفت: گلستان دچار فقر سبز است همه باید با همفکر و تعامل در رفع محرومیت آن تلاش کنیم.

علی دنکوب افزود: باید تلاش کنیم با استخراج آمار درست و به روز مدیران ارشد استان در راه برنامه‌ریزی برای توسعه کمک کنیم.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از اسماعیل هاشمی سرپرست آمار و اطلاعات استانداری گلستان، علی دنکوب به عنوان مدیرکل جدید آمار و اطلاعات استانداری گلستان معرفی شد.