زندگینامه داستانی پرفسور حسابی به چاپ نهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب"مرد نخستین" 64 سال فراز و نشیب را در زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی حسابی در قالبی داستانی برای خواننده ترسیم کرده است.
حسابی تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی را در بیروت گذراند و در رشتههای ادبیات و علوم و نیز راه و ساختمان فارغالتحصیل شد. مدتی نیز پزشکی خواند ولی آن را رها کرد و به مطالعه نجوم، ریاضی و زیستشناسی پرداخت و در همه آنها با موفقیت روبهرو شد. سپس مهندسی برق، مهندسی معدن و دکترای فیزیک را در دانشگاه سوربن به پایان برد.
وی در سال 1306 به تهران بازگشت و با توجه به فقر فرهنگی کشور در راه گسترش علوم و فنون جدید دست به تلاش خستگیناپذیری زد. تأسیس دانشگاه تهران ، دانشکده فنی و علوم، راهاندازی نخستین دستگاه رادیولوژی و ایجاد نخستین ایستگاه هواشناسی از کارهای اوست.
دکتر حسابی پدر فیزیک ایران لقب دارد و یک بار نیز از سوی مجامع خارجی، به او عنوان مرد سال داده شده است.
کارگاه قصه و رمان حوزه هنری نیز مقدمه کتاب "مرد نخستین" ضمن تشکر از ایرج حسابی فرزند پروفسور حسابی و بنیاد پروفسور حسابی در تدوین نهایی این کتاب تاکید کرده است: این اثر دو بار از دو نگاه بازبینی شده است ؛ یک بار از نگاه فرزند پروفسور حسابی و بار دیگراز نگاه یک قصهنویس.
کتاب "مرد نخستین" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 104 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 1400 تومان منتشر شده است.
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