ساخت مسجدی در استرالیا با مخالفت ساکنان محلی رو به رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در گردهمایی که از سوی ساکنان محلی شهر اورنج گرو برگزار شده بود بسیاری از شرکت‌کنندگان با ساخت مسجدی برای مسلمانان این شهر مخالفت کردند.

جدا از تعصب بی‌مورد و رویکردهای منفی که صرفاً در نتیجه تبلیغات رسانه‌ای ایجاد شده برخی از این افراد نگرانی خود را نسبت به افزایش بار ترافیک و شلوغی شهر ابراز کردند.

این درحالی است که مسلمانان این شهر درحال حاضر ساختمانی را در اختیار دارند و نمازهای جماعت خود را در آن برگزار می‌کنند. به دنبال افزایش جمعیت، مسلمانان تصمیم گرفته‌اند فضای داخلی ساختمان را به نوعی توسعه دهند که پاسخگوی جمعیت نمازگزار باشد و همان ساختمان را به مسجد تبدیل کنند.

در این میان بسیاری از مخالفان ساخت این مسجد مدعی شده‌اند که مخالفت آنها پایه و اساس دینی ندارد. این درحالی است که یکی از مشاوران این پروژه اظهار داشته است که اگر قرار بود به جای این مسجد در همین مکان یک کلیسا ساخته شود دیگر مخالفتی با طرح ساخت آن صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: ساخت سایر تسهیلات اسلامی در شهر پرث نیز با مخالفت ساکنان محلی روبه‌رو شده است.

این مسجد در اوج شلوغی خود بیش از 100 نفر جمعیت نخواهد داشت و اجازه پارک تا 20 اتومبیل در پارکینگ نزدیک این مسجد گرفته شده است.

مسلمانان همچنین اظهار داشتند که ساخت سالن اصلی این مسجد به‌نوعی خواهد بود که کوچکترین صدایی از آن به بیرون نرود.