ساخت برج مراقبت فرودگاه تبریز 85 درصد پیشرفت دارد

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با تخصیص به موقع منابع، این پروژه 16 آذر امسال همزمان با روز جهانی هواپیمایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی هزینه صرف شده برای این پروژه را 17 میلیارد ریال را بیان کرد و گفت: برای تکمیل پروژه مزبور به 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرکت فرودگاه های کشور نیز یک میلیون یورو برای تجهیز این برج هزینه کرده است، اظهار داشت: با بهره برداری از برج جدید مراقبت، ضریب امنیت پرواز فرودگاه بین المللی تبریز و سطح عملیات هوانوردی و ناوبری این فرودگاه ارتقا می یابد.

به گفته رستمی وی، عملیات اجرایی ساختمان برج جدید فرودگاه بین المللی تبریز از سال 85 شروع شده است که در دو هزار و 200 مترمربع زیربنا و هشت طبقه به ارتفاع 34 متر احداث می شود.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح 12 طرح در دست اجرای این اداره کل در هفته دفاع مقدس خبر داد.