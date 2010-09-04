مشغول نگارش فیلمنامه با شادمهر راستین هستم

همایون اسعدیان درباره ساخت این فیلم که مدتی پیش پروانه ساخت آن صادر شد به خبرنگار مهر گفت: طرح ابتدایی این کار متعلق به منوچهر محمدی است، من و شادمهر راستین هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه هستیم با برنامه ریزی‌های انجام شده به زودی پیش‌تولید آغاز می‌شود. "بوسیدن روی ماه" آبان‌ماه کلید می‌خورد و این فیلم کاری متفاوت با "طلا و مس" است.

وی که تهیه‌کنندگی "سعادت آباد" مازیار میری را برعهده دارد، در این ارتباط افزود: فیلمبرداری 10 شهریورماه در تهران به پایان رسید. تدوین بخش‌هایی از این کار توسط محمدرضا موئینی انجام شده و هم اکنون ایشان در سفر هستند و به زودی تدوین دنبال می‌شود.

لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری، امیر آقایی، مینا ساداتی بازیگران "سعادت آباد"هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یاسی که در زندگی مشترکش با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولدی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود...

فیلم "طلا و مس" به کارگردانی همایون اسعدیان با بازی نگار جواهریان و بهرز شعیبی بهار امسال اکران عمومی شد.