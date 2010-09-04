به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان قرار است امروز شنبه در ورزشگاه "رادومسکی" به میدان برود که با توجه بازماندن صالح خلیل آزاد و محمدرشید نظری از سفر به لهستان و مصدومیت محمدباقر صادقی دروازه‌بان این تیم، غلامحسین پیروانی برای استفاده از دروازه‌بان در این دیدار با مشکل مواجه شده است.

قرار است تا پیش از این دیدار وضعیت محمدباقر صادقی که در آخرین تمرین تیم امید در تهران از ناحیه زانوی پای راست دچار مصدمیت شد، مشخص شود و در صورتیکه پزشک تیم مجوز حضورش در درون زمین را ندهد، کادر فنی تیم امید از یکی از بازیکنان درون دروازه استفاده می‌کند.

البته با توجه به اینکه تنها 14 بازیکن در اردوی تیم امید در لهستان حضور دارند، در صورت حضور نیافتن محمدباقر صادقی در این بازی و حضور یک بازیکن درون دروازه، تیم امید تنها یک بازیکن تعویضی در این مسابقه خواهد داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال امید لهستان و ایران ساعت 17 امروز شنبه در ورزشگاه "رادومسکی" و با قضاوت سه داور از این کشور اروپایی برگزار می‌شود.

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای حضور در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که طی روزهای 21 آبان لغایت 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار، آماده می‌کند.