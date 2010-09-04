هدف سازمان فرهنگی شهرداری تبریز ارتقای برنامه های هنری محلات است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی و اجرای جشنواره ها، همایش ها و برنامه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و هنری در سطح شهر تبریز و آثار و تولیدات متنوع این سازمان ، استقبال چشمگیر مردم از برنامه های این سازمان را نشان از حضور کارشناسان برجسته فرهنگی در شورای برنامه ریزی این مجموعه و نیازسنجی مناسب فرهنگی و معنوی دانست.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز مساعدت و مشارکت در بیش از 300 برنامه فرهنگی و مناسبتی در یکسال گذشته را نشان از گستره چتر حمایتی این نهاد خدمتگزار برای فعالیت فرهنگی در محلات شهر شهر تبریز مانند هیاتهای حسینی، پایگاههای مقاومت،‌ سازمانهای مردم نهاد و تشکل های مردمی دانست و افزود: این سازمان برای طرح ریزی و اجرای برنامه های خود شاخصه های اثر بخشی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و در این راستا با مراکز، نهادها و سازمانهای همتراز خود همکاری و مشارکت می نماید.

وی تصریح کرد: اما از آنجا که نهادها و واحدهای کوچک و متوسط فرهنگی محلات نیازمند حمایت برای انجام فعالیتهای خود هستند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز حمایت خود را از برنامه های مختلفی مانند برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی، یادواره های شهدای دفاع مقدس، برنامه های مناسبتی اعیاد ولادت و شهادت ائمه اطهار (علیهم السلام)و نمایشگاههای فرهنگی در سطح شهر تبریز دریغ نکرده و در یکسال گذشته بیش از سیصد مورد حمایت از مساجد ، یادواره های شهدا، هیأتهای عزاداری و .... از سوی این سازمان انجام یافته است.

نجفی برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره سراسری عکس فیروزه را که به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره های عکس آسیا است باعث معرفی شهر تبریز که عنوان" اسکار عکاسی ایران" را به خود گرفته است خدمتی کوچک برای کلانشهر تبریز برشمرد و افزود: تبریز به عنوان فیروزه جهان اسلام و نخستین پایتخت تشیع جهان اسلام شایسته برگزاری جشنواره های در خور شان و عظمت خود است و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز توانسته به بخشی از نیازهای جامعه در این راستا پاسخ دهد و همکاری مجموعه های مختلف فرهنگی و اجرایی می تواند عظمت این شهر را بیش از پیش به هموطنان و مردم سایر کشورهای جهان معرفی کند.

وی با اشاره به برنامه های اجرا شده در ماه مبارک رمضان افزود: تبریز یک شهر فرهنگی . معنوی است و انتخاب آن به عنوان نخستین پایتخت تشیع جهان اسلام نشان از اهمیت این شهر در بلاد اسلامی است، تلاش سازمان فرهنگی هنری نیز حفظ کرامت معنوی همشهریان بوده و برگزاری برنامه های مختلفی مانند جشن استقبال از ماه مبارک رمضان که با حضور 20هزار نفر از شهروندان و مهمانان در پارک ائل گلی تبریز برگزار شد، برگزاری مسابقات اذان آوای ماندگار با حضور چهره های شاخص علوم قرآنی و مؤذنین برجسته تبریز ، انتشار و توزیع کتاب رمضان در تیراژ وسیع و برگزاری محفل قرآنی وداع با ماه خدا با حضور قاریان و گروههای بین المللی تواشیح و تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی تبریز گامی کوچک در پاسداشت فعالیتهای معنوی همشهریان بوده است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز یادآور شد: این سازمان به لحاظ نقش و تاثیر گذاری خود در برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی شهر تبریز، تنها نقش حمایتی و مشارکتی خود را در برنامه های فرهنگی شهر که نیاز به حمایت دارند و درخواست مشارکت و مساعدت می کنند ایفا می کند.

نجفی فعالیت خانه قرآن و عترت و برگزاری برنامه های مختلف این خانه را یاد آور شد و افزود: حضور چهره های شاخص قرآنی و اساتید برجسته علوم قرآنی خود گواه این فعالیتهاست و گذر زمان خود هوچی گری و دروغگویی یاوه گویان را بر مردم آشکار خواهد ساخت.

نجفی با اشاره به شایعه پراکنی برخی وبلاگ ها و سایتهای مجعول و تفرقه افکن که همواره منافع نامشروعشان را در ایجاد اختلاف در جامعه و تهمت و تشویش افکار عمومی و نشر اکاذیب تعقیب می کنند گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز اهداف و برنامه های گسترده ای دارد و هرگز چنین دروغ پردازیها و تهمت ها باعث خلل در فعالیتهای آن نخواهد شد.