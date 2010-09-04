پایگاه کتابخوانی روستایی کرمان راه اندازی شد

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: یکی از اهداف امور کتابخانه ها در کرمان افزایش سطح امکانات در کلیه مناطق استان برای افزایش سطح کتابخوانی است که در همین راستا افزایش امکانات در روستاها نیز در دستورکار قرار گرفته است.

وی گفت: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در دسترس قراردادن منابع مطالعاتی در مراکزی که امکان ایجاد کتابخانه در آنها وجود ندارد با همکاری دهیارها طرح ایجاد پایگاه های کتابخوانی در دست اجرا است.

حسین زاده افزود: اولین پایگاه کتابخوانی هم اکنون در شهرستان انار کرمان راه اندازی شده است.

مدیرکل امور کتابخانه های استان کرمان ادامه داد: در این پایگاه هزار و 500 جلد کتاب در روستای محمد آباد ساقی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

وی گفت: فضای مطالعانی در نظر گرفته شده برای این کار در کرمان 70 متر مربع است و در آینده تعداد کتابهای مورد در این پایگاه افزایش خواهد یافت.