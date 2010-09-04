  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

طرح تعامل خانواده و دانشگاه در واحدهای دانشگاه آزاد اجرا می‌شود

طرح تعامل خانواده و دانشگاه در واحدهای دانشگاه آزاد اجرا می‌شود

رئیس اداره امور خواهران معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد از اجرای طرح تعامل خانواده و دانشگاه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح تعامل خانواده و دانشگاه برنامه آموزش خانواده‌ها، ایجاد سایت خانواده و دانشگاه، ایجاد انجمن خانواده و دانشگاه با نام "کساء" به معنی پوشش و چتری که دانشگاه را در بر می‌گیرد و ... مطرح است.

وی ادامه داد: ‌گروه مطالعات خانواده واحد تهران جنوب به عنوان دبیرخانه اجرایی این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره امور خواهران معاونت فرهنگی همچنین در خصوص گسترش فرهنگ عفاف و پوشش دانشگاه گفت: به همت ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزش‌های اسلامی و اداره امور خواهران این معاونت طرح مصادیق پوشش شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها به مناطق دانشگاهی ابلاغ شد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد دبیرخانه عفاف و پوشش در یکی از واحدهای هر منطقه به عنوان پایگاه اجرایی افزود: آیین‌نامه دبیرخانه عفاف و پوشش تهیه شده که پس از تصویب، به مناطق دانشگاهی ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 1145253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها