تخلفات چند پرسنل پیام نور تهران جنبه اداری و کیفری دارد/ تحقیقات کامل نشده است

رسول ابافتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تخلفات اداری این موضوع را دانشگاه رسیدگی کرده و در حال نتیجه گیری است.

وی ادامه داد: موضوع در دست بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات به نحو کامل اطلاع رسانی صورت می گیرد.

مسئول اداره حقوقی دانشگاه پیام نور درباره اینکه "عنوان تخلف انجام شده توسط تعدادی از پرسنل دانشگاه پیام نور تهران اختلاس است یا عنوانی دیگر؟" گفت: در حال حاضر چون موضوع در حال رسیدگی است عنوان خاصی نمی توان به موضوع داد. باید منتظر ماند تا مراجع قضایی تصمیم بگیرند. هنوز زود است عنوان خاصی بر روی این موضوع بگذاریم.

فرشاد ابراهیم پور رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران نیز پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: در پی شکایت تعدادی از دانشجویان پیام نور پرونده ای با موضوع مالی در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گشوده شده است. دانشجویان در این شکایت عنوان کرده اند که برخی از پرسنل طی دو یا سه سال گذشته اقدام به دریافت نقدی شهریه دانشجویان می کرده اند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع افزوده بود: این پرسنل به جای آنکه دانشجو را جهت پرداخت شهریه به شماره حساب دانشگاه در بانک راهنمایی کنند، خودشان شهریه را دریافت می کردند و در ازای دریافت وجه، فیش دانشجویانی که قبلا" به حساب دانشگاه واریز کرده بودند را به دانشجو ارائه می کردند.