200 نفر از کودکان کار تهران دفترچه بیمه خدمات درمانی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دفتر در گزارشی اعلام کرد این اقدام در در راستای اهداف خدمتگزاری و لزوم توجه ویژه به حمایتهای اجتماعی از جمله بیمه درمانی و بهره‌مندی ‌آنها از خدمات‌ درمانی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، کودکان ‌کار ‌بخشی از جامعه انسانی‌اند ‌که در سنین زیر 15سال، پیش از آنکه دوره‌ی رشد جسمی وذهنی آنها به پایان برسد، به سبب عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی وارد دنیای کارمی شوند و دراین روند، رشد جسمی و ذهنی آنها آسیب می بیند.

کودکان کار و خیابان با وجود مشکلات متعددی که آنان را در معرض خطر قرارمی دهد، ازحمایتهای آموزشی، بهداشتی و روانی و اجتماعی ‌لازم برخوردار نیستند.

در حال ‌حاضر حدود 100 میلیون کودک خیابانی ‌در جهان زندگی پررنجی‌ را می‌گذرانند و250 ‌میلیون ‌کودک زیر ‌سن‌ قانونی‌ کار در کشورهای جهان سوم به کار ‌مشغول هستند.