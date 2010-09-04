به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی خواهد کرد.

لایحه موافقتنامه میان ایران و ازبکستان در زمینه کمک متقابل گمرکات دو کشور، لایحه امور گمرکی و اجرای مصوبه قانونی اعطای تسهیلات به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) در هفته جاری مورد بررسی این کمیسیون قرار می گیرد. کارگروه تجاری نیز بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را در این هفته ادامه خواهد داد.

در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این هفته پس از بررسی آخرین اخبار مربوط به لایحه یک شوری اصلاح قانون معادن با حضور کارشناسان وزارت نفت ، انرژی اتمی ، صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، لایحه یک فوریتی اساسنامه صندوق توسعه ملی با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی رسیدگی می شود. وزیر نفت نیز این هفته برای پاسخگویی به پرسش برخی نمایندگان کمیسیون انرژی به مجلس می رود.

وزیران صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای پاسخگویی به پرسش نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن این هفته به مجلس می روند. در عین حال، نمایندگان این کمیسیون نیز لایحه اصلاح قانون معادن را بررسی خواهند کرد.

کمیسیون عمران مجلس نیز این هفته علاوه بر داشتن جلسه مشترکی با وزیر کشور، میزبان وزیر نیرو برای پاسخگویی به پرسشها خواهد بود.

بررسی طرح حمایت از احیای ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، رای گیری درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارایه گزارش کارگروه مسکن و شهرسازی در خصوص قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و بررسی گزارش عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص طرحهای بیمارستانی در دست احداث از دیگر برنامه های کاری کمیسیون عمران در این هفته است.

در همین حال، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی این هفته برای پاسخ به سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه به مجلس می رود. بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نیز این هفته توسط کمیسیون تلفیق ادامه خواهد یافت.