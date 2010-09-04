مرزبان "دیدار در دمشق" را جایگزین "خانمچه و مهتابی" کرد

مرزبان درباره دلایل این تغییر به خبرنگار مهر گفت: فکر میکردم که زمان آن رسیده که ماجرای زنبیل گذاشتن و در نوبت اجرا ایستادنها به پایان رسیده یا اگر نرسیده ما هم جایی در این زنبیل گذاشتنها داریم. قصد من این بود که با گروهی حرفهای نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" را ابتدا در بخش چشمانداز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و بلافاصله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در قالب اجرای عمومی به صحنه ببرم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بازیگران کار همه حرفهای بودند و تعهدات دیگری هم داشتند باید این نمایش بلافاصله بعد از جشنواره تئاتر فجر به اجرای عمومی میرسید. ولی اعلام شد که پیش از این قول اجرا به هنرمندان دیگری داده شده است و من نمیتوانم "خانمچه و مهتابی" را امسال در سالن اصلی در قالب اجرای عمومی به صحنه ببرم.
کارگردان نمایشهای "هاملت با سالاد فصل" و "باغ شبنمای ما" با اشاره به جایگزین کردن نمایشنامه "دیدار در دمشق" نوشته محمد ابراهیمیان به جای نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" برای اجرا در بخش چشمانداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر تأکید کرد: فعلا نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" را کار نمیکنم تا شرایطی مناسب برای اجرای آن فراهم شود. من احساس تعهد و بدهی به مرحوم رادی برای اجرای این نمایشنامه دارم. از همین جا اعلام میکنم که اگر قرار به زنبیل گذاشتن است برای اجرای "خانمچه و مهتابی" مرا در نوبت قرار دهند.
مرزبان با امید به اینکه شرایط خوبی برای اجرای عمومی نمایش "دیدار در دمشق" فراهم شود گفت: سالن اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت برای اجرای این نمایش مناسب هستند. من برای گرفتن سالن دریوزگی نمیکنم. رسالت من برای کشورم این است که کار تئاتر انجام دهم و وظیفه مسئولان ارائه امکانات و سالن اجرای نمایش است.
وی درباره گروه بازیگری نمایش "دیدار در دمشق" گفت: گروه بازیگری این نمایش که شامل 30 بازیگر است که البته 16 بازیگر جزو نقشهای اصلی نمایش هستند تا 20 شهریورماه مشخص و معرفی میشوند.
نمایشنامه "دیدار در دمشق" نوشته ابراهیمیان به زندگی مولانا و شمس و عشق میان آنها میپردازد.
هادی مرزبان که پیش از این قصد داشت نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" را برای اجرا در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر و اجرای عمومی ارائه دهد، نمایشنامه "دیدار در دمشق" محمد ابراهیمیان را جایگزین کرد.
مرزبان درباره دلایل این تغییر به خبرنگار مهر گفت: فکر میکردم که زمان آن رسیده که ماجرای زنبیل گذاشتن و در نوبت اجرا ایستادنها به پایان رسیده یا اگر نرسیده ما هم جایی در این زنبیل گذاشتنها داریم. قصد من این بود که با گروهی حرفهای نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" را ابتدا در بخش چشمانداز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و بلافاصله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در قالب اجرای عمومی به صحنه ببرم.
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