"کلید سارا" فیلم اختتامیه جشنواره سن سباستین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسکرین دیلی در این فیلم کریستین اسکات تامس نقش یک روزنامه‌نگار آمریکایی را بازی می‌کند که آشنایی اش با دختری 10 ساله به نام سارا او را وارد ماجراهایی عجیب می‌کند.



این فیلم اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته تاتیانا دروسنای که به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته است. برنر در سال‌های اخیر فیلم‌های متعددی ساخته که از میان آنها می‌توان به فیلم ترسناک "دیوار درون"، کمدی اکشن "باز پرداخت" و درام "چیزهای زیبا" اشاره کرد.

ماریون کوتیار بازیگر اسکاری سینمای فرانسه در فیلم "چیزهای زیبا" بازی کرده بود که جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره دوویل فرانسه را برای برنر به ارمغان آورد. فیلم "گشر" نخستین ساخته وحید وکیلی‌فر فیلمساز ایرانی در بخش کارگردانان جدید جشنواره سن سباستین به نمایش درخواهد آمد.