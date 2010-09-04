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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

موراتی از بازگشت مورینیو به اینتر استقبال می‌کند

موراتی از بازگشت مورینیو به اینتر استقبال می‌کند

ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، گفت درهای این باشگاه برای بازگشت خوزه مورینیو باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موراتی این جمله را در پاسخ به مورینیو گفت که پیش از این از احتمال بازگشت خود به سن سیرو خبر داده بود. البته موراتی تاکید کرد این بدین معنا نیست که وی به جانشین مورینیو یعنی رافادل بنیتز بی اعتماد است.

موراتی به اسکای اسپورت گفت: هر چیزی امکان دارد اما من در این لحظه امیدوارم که بنیتز در کارش موفق شود و به او ایمان دارم. ما مورینیو را دوست داریم و برای آنچه در تیممان انجام داده احترام قائلیم اما در حال حاضر بنیتز در اینتر است و ما امیدواریم که او هم در اینجا موفق باشد.

کد مطلب 1145261

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