آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد/ عدم ثبت نام به منزله انصراف

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام‌ از پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌ های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ بر اساس برنامه زمانی دانشگاهها انجام می شود و عدم مراجعه پذیرفته ‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

در گزینش هر یک از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاک عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، 20 درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به این سهمیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.

برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان از اوایل مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.

باتوجه به مصوبه شماره 80 در تاریخ 14 اردیبهشت سال 89 شورای مرکزی بورس وزارت علوم، مقرر شده است تعدادی بورس به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در کشورهای روسیه و بلاروس در رشته‌های نفت و گاز، حمل و نقل، کشتی سازی، راه آهن، هوا فضا، بیابان زدایی و هواشناسی، زیست فناوری و ژنتیک اعطا شود از این رو 10 نفر اول قبول شدگان کارشناسی ارشد سال 1389 رشته‌های مذکور می‌توانند به سامانه رزومه وزارت علوم مراجعه کرده و نسبت به تکمیل تقاضانامه و مدارک لازم اقدام کنند.

حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.

بر اساس ابلاغ سازمان سنجش از ثبت نام پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل هستند ممانعت به عمل می آید و در صورت لزوم از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام کنند. همچنین از پذیرفته‌شدگانی ‌که‌ حداکثر تا تاریخ 31 شهریورماه جاری فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ یکن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1389 دانشگاههای الزهراء، ارومیه و ملایر به صورت جداگانه اعلام شده است.

پذیرفته شدگان دانشگاه الزهرا می توانند در روز سه شنبه 23 شهریورماه برای ثبت نام مراجعه کنند. همچنین ثبت‌نام اینترنتی دانشگاه ارومیه از روز دوشنبه 15 شهریور تا چهارشنبه 17 شهریور و ثبت‌نام به صورت حضوری (جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک و انتخاب واحد) برای دانشکده‌های علوم پایه، دامپزشکی، اقتصاد و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه از 22 تا 24 شهریور انجام می گیرد. ثبت‌نام بدون کدرهگیری که از طریق اینترنت دریافت شده باشد امکان‌پذیر نیست.

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 89 در دانشگاه ملایر شنبه 13 شهریور انجام می گیرد.