چهار هزار نفر در قالب مسکن مهر به بانکهای بوشهر معرفی شدند

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تعداد کل متقاضیان ثبت نام شده این طرح 38 هزار و 837 نفر بوده که بعد از پالایش صورت گرفته، 12 هزار و 244 نفر واجد شرایط این طرح قرار گرفتند.

وی با بیان این که اجرای این طرح یکی از طرح های محوری دولت در خانه دار شدن مردم و و کاهش قیمت مسکن بوده است، اظهار داشت: در همین راستا 9 تعاونی مشکن مهر در استان بوشهر تشکیل شده است.

مدیرکل تعاون استان بوشهر گفت: از کل شمار واجدین شرایط 4 هزار و 545 نفر در قالب تعاونی و 7 هزار و 699 نفر در قالب گروهی به سازمان و مسکن و شهرسازی استان معرفی شده اند.

جعفری با بیان این که 4 هزار و 545 نفر ده میلیو ریال آماده سازی را پرداخت کرده اند، گفت: در همین راستا به تعداد 6 هزار و 411 نفر زمین در قالب تفاهم نامه به تعاونی ها واگذار شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت برای 3 هزار و 994 نفر انعقاد قرارداد و برای 4 هزار و 84 واحد نیز اخذ پروانه صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون استان بوشهر اضافه کرد: هم اکنون 3 هزار و 274 واحد در مرحله پی سازی ، 2 هزار و 409 واحد در مرحله اسکلت و سقف و یک هزار و 149 واحد نیز اسکلت و سقف آن به اتمام رسیده است.

جعفری در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی این طرح به تفکیک شهرستان های استان گفت: در حال حاضر در شهرستان دشتی طرح 360 واحدی مسکن مهر 80 درصد، 340 واحدی گناوه 60 درصد، 33 واحدی گناوه 90 درصد، 33 واحدی تنگستان 40 درصد، 244 واحدی کنگان 40 درصد، 88 واحدی دیر 25 درصد، 500 واحدی دیلم 15 درصد و 736 و.احدی دشتستان 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.