مرحله نخست تبدیل تاکسیهای گردشی به استاندارد در پایتخت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی در این باره اظهار کرد: در نیمه دوم امسال فاز نخست تبدیل تاکسیهای گردشی به تاکسیهای استاندارد در محدوده طرح ترافیک اجرا می شود که به همین منظور نصب 110 ایستگاه ویژه تاکسی‌ استاندارد در این محدوده در حال اجراست.

وی ادامه داد: تاکسیهای گردشی استاندارد دارای ایستگاههای مشخصی هستند و مکان و تعداد این ایستگاهها بر اساس تقاضای مسافر و نحوه مسافرگیری تاکسیها مشخص می شود.

سنندجی تصریح کرد: با تبدیل تاکسیهای گردشی به تاکسیهای استاندارد که تا مقصد مسافران را خواهند رساند، ضمن آنکه دیگر تاکسیهای گردشی بی هدف سراسر شهر را برای پیدا کردن مسافر طی نمی کنند شاهد کاهش تجمع مسافران در برخی نقاط پرتردد مانند میادین و... خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تاکید کرد: تبدیل تاکسیهای گردشی به تاکسی استاندارد گامی موثر در کاهش استهلاک تاکسی، بهینه مصرف کردن سوخت و کاهش خطرپذیری تاکسیها در ترددهای شهر است.

وی افزود: دوره های آموزشی ویژه ای نیز برای رانندگان تاکسیهایی گردشی که از این پس باید به صورت تاکسی استاندارد فعالیت کنند گذاشته شده تا بتوانند به خوبی خود را با تغییراتی که در راه است منطبق کنند.

سنندجی اظهار کرد: وجود تاکسیهای استاندارد به این شکل در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و هیچ منطقی نمی پذیرد که تاکسیها با ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و سنگین تر کردن ترافیک بی هدف و در پی مسافر تمام سطح شهر را زیر پا بگذارند.