به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان اظهار کرد: علاوه بر موفقیت در عرصه جذب سرمایه‌گذاری داخلی شاهد موفقیت‌های چشم گیری در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم به طوریکه که جذب سرمایه‌گذاری در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد.

مسافری با اشاره به نقش سرمایه گذاری و اشتغالزایی آن در استان گفت: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی علاوه بر رونق اقتصادی در ایجاد اشتغال سهم به سزایی داشته و در سال‌ جاری، بیکاری در استان کاهش قابل توجهی داشته که تمام جذب‌ها از طریق مراکز خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه‌ بیش از 170 هزار نفر از مردم آذربایجان شرقی به طور مستقیم در بخش صنعت فعالیت دارند، ادامه داد: با افزوده شدن اشتغال‌آفرینی بخش صنایع به صورت غیرمستقیم رقم قابل توجهی در امر اشتغال این بخش در استان به دست می‌آید که این استان را از قطب‌های صنعتی کشور کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه مهم صنایع کوچک و متوسط در استان افزود:‌ در حال حاضر بیش از هشت هزار پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان صنایع و معادن استان صادر شده که پس از تهران، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و در واقع آذربایجان شرقی با گستره صنایع کوچک و بزرگ نقش خاصی در کشور ایفا می‌کند که این امر نیازمند حمایت جدی است.

وی ادامه داد: با محاسبه اشتغال‌آفرینی مستقیم، غیرمستقیم و نحوه توزیع صنایع در استان بیش از 50 درصد مردم با امر صنعت استان ارتباط دارند.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر صنایع به استان آذربایجان شرقی در ماه گذشته ‌خاطرنشان کرد: در طی این سفر بخش صنعت یکی از بیشترین تغییرات مثبت را به خود دید و 450 مصوبه در بخش صنایع استان به تصویب رسید.

مسافری، آذربایجان شرقی را قطب صنایع قطعه‌سازی ماشین‌سازی و شکلات‌سازی در کشور خواند و اضافه کرد: این صنایع اکثراً در قالب صنایع متوسط و کوچک در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه مردم و مسئولان استان در زمینه فعالیت صنایع بزرگ در آذربایجان شرقی، گفت: در روزهای آینده شاهد بهره‌برداری از صنایع بزرگ در استان با حضور مسئولان کشوری هستیم که چهره صنعت استان را متحول می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی از نظر جذب سرمایه‌گذاری در کشور ممتاز بوده و مورد تقدیر مسئولان کشوری قرار گرفته است، افزود: با این بهره‌برداری‌ها، صنایع بزرگ در آذربایجان شرقی حضور بیشتری دارند که این صنایع در سطح کشوری و استانی تاثیرگذار هستند.