  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

برزگری :

خودروهایی که استاندارد را رعایت نکنند شماره نمی‌شوند

خودروهایی که استاندارد را رعایت نکنند شماره نمی‌شوند

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: همه خودروهای تولید داخل از اول مهرماه امسال ملزم به رعایت استانداردهای 51 گانه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در مصاحبه با خبر رادیو افزود: پس از این تاریخ ، از تولید خودروهایی که این استانداردها را ندارند ، جلوگیری می شود.

وی گفت: ‌با ابلاغ قانون الزام رعایت استانداردهای51 گانه خودروسازی در اول اردیبهشت ماه ، اغلب خودروسازان استانداردها را رعایت کرده اند و این استانداردها فقط درتعداد محدودی از خودروهای تولید داخل رعایت نشده است.
 
رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شده است از اول مهر از شماره گذاری خودروهایی که این استانداردها را رعایت نکنند، جلوگیری شود.
 
وی خودروهایی را که تاکنون تعدادی از استانداردهای51 گانه را رعایت نکرده اند شامل پژو روآ ، پژو 405، پراید141، ون کاروان و پراید صبا اعلام کرد و افزود: خودروسازان تا پایان شهریورماه برای رعایت استانداردهای یادشده در این خودروها مهلت دارند.
کد مطلب 1145275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها