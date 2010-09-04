به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در مصاحبه با خبر رادیو افزود: پس از این تاریخ ، از تولید خودروهایی که این استانداردها را ندارند ، جلوگیری می شود.

وی گفت: ‌با ابلاغ قانون الزام رعایت استانداردهای51 گانه خودروسازی در اول اردیبهشت ماه ، اغلب خودروسازان استانداردها را رعایت کرده اند و این استانداردها فقط درتعداد محدودی از خودروهای تولید داخل رعایت نشده است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شده است از اول مهر از شماره گذاری خودروهایی که این استانداردها را رعایت نکنند، جلوگیری شود.

وی خودروهایی را که تاکنون تعدادی از استانداردهای51 گانه را رعایت نکرده اند شامل پژو روآ ، پژو 405، پراید141، ون کاروان و پراید صبا اعلام کرد و افزود: خودروسازان تا پایان شهریورماه برای رعایت استانداردهای یادشده در این خودروها مهلت دارند.