مرحله سوم توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در حال حاضر روزانه حدود 10 تن مرغ منجمد در تعدادی از مراکز فروش، واحدهای منتخب و جایگاههای عرضه توزیع می ‌شود .

صادقی با اشاره به اینکه توزیع مرغ منجمد توسط سازمان بازرگانی تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت، اظهار داشت: از آغاز طرح تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ تاکنون 800 تن مرغ منجمد، 270 تن مرغ گرم و بیش از 30 تن گوشت قرمز در سطح استان توزیع شده است .