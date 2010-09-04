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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

مرحله سوم توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در بوشهر آغاز شد

مرحله سوم توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: مرحله سوم توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلو دو هزار و 650 تومان از طریق واحدهای صنفی منتخب و جایگاههای از پیش تعیین شده از دهه سوم ماه مبارک رمضان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا صادقی ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در حال حاضر روزانه حدود 10 تن مرغ منجمد در تعدادی از مراکز فروش، واحدهای منتخب و جایگاههای عرضه توزیع می ‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه توزیع مرغ منجمد توسط سازمان بازرگانی تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت، اظهار داشت: از آغاز طرح تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ تاکنون 800 تن مرغ منجمد، 270 تن مرغ گرم و بیش از 30 تن گوشت قرمز در سطح استان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته و اقدامات این سازمان در جهت تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز در استان، قیمت ها ثابت مانده  و نگرانی در خصوص تامین و توزیع این اقلام وجود ندارد.

کد مطلب 1145276

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