برنامه دیدارهای ایران در مسابقات والیبال آسیای میانه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با حضور چهار تیم ایران، پاکستان، قزاقستان و هند در شهر کلکته برگزار می‌شود.

چهار تیم شرکت کننده در این رقابت‎ها طی سه روز به صورت دوره‌ای با یکدیگر دیدار می‌کنند. در پایان دیدارهای دوره‍ای تیم‌های اول و دوم برگزار کننده دیدار نهایی خواهند بود. برنامه دیدارهای ایران و سه تیم دیگر شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه به شرح زیر است:

جمعه 26 شهریورماه

* ایران - پاکستان

* هند - قزاقستان

شنبه 27 شهریورماه

* ایران - هند

* قزاقستان - پاکستان

یکشنبه 28 شهریورماه

* ایران - قزاقستان

* پاکستان - هند

دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه 29 شهریورماه برگزار می‌شود. تیم "ب" والیبال به نمایندگی از کشورمان در این مسابقات شرکت می‌کند. هدایت این تیم بر عهده پیمان اکبری است.