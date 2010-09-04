طرح بزرگ نبض زندگی به روزهای پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح بزرگ قرآنی "نبض زندگی" در هفته پایانی با تمرکز بر سوره طارق و مباحث تناسب محور بر پایه 29 سوره پایانی قرآن کریم پرشنونده ترین برنامه رادیو محسوب می شود.

بنابر اعلام دبیرخانه طرح بزرگ " نبض زندگی " مهمان برنامه اصلی در هفته سیزدهم این طرح حجت الاسلام دکتر افتخاری خواهد بود.

این برنامه از ساعت 17 الی 10 از رادیو قرآن بر روی موج AM و موج FM با 10 بخش جذاب و شنیدنی پخش می شود.

این طرح طی 12 هفته گذشته بر محور مباحثی بنیادین از معارف اسلامی اجرا و پخش شده است و موضوع کلی آن در هفته سیزدهم " قرآن تنظیم کننده زندگی معنوی" است.

این هفته شنوندگان نبض زندگی با این نکته مهم آشنا می شوند که چرا کنترل نامحسوس برای بشر قرار داده شده است و چرایی اصل کنترل نیز مورد بحث قرار می گیرد.

در این برنامه به نسبت تعادل کیهانی با تعادل رفتاری نیز پرداخته می شود.