اعلام همبستگی مسلمانان فدراسیون روسیه با ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، "راویل عین الدین" در دیدار با "محمود رضا سجادی" و هیئت همراه، گفت: روز قدس روز همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین است و امیدواریم بر اساس اتحاد و همبستگی مسلمانان و به ویژه در سایه اتحاد کشورهای اسلامی قدس شریف و فلسطین از اشغال خارج شود .



عین الدین با یادآوری اینکه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای حمایت جهانی از مسئله فلسطین به عنوان روز قدس تعیین کرد، تصریح نمود: این روز متعلق به جامعه بشری و همه مسلمانان است و مسلمانان فدراسیون روسیه از آرمان های ملت مظلوم فلسطین حمایت می نماید.



سفیر ایران در روسیه ضمن قدردانی از تحرک و مشارکت شورای مفتیان و مسلمانان فدراسیون روسیه در برگزاری هر چه باشکوه مراسم روز قدس تصریح نمود؛ قطعا هم صدایی و وحدت ارزشمند میان مسلمانان جهان و نیز مسلمانان روسیه با امت اسلامی و فلسطنیان مظلوم نوید بخش آزادی هر چه سریعتر قدس شریف و سرزمین های اشغالی از چنگال صهیونیستهای جنایتکار می باشد.



هیئت همراه پس از این دیدار به اتفاق امام جمعه مسکو در مسجد جامع این کشور و در میان هزاران نمازگزار حضور یافته و خطبه ها و نماز وحدت بخش جمعه را با ابراز حمایت از ملت فلسطین اقامه نمودند.

در روسیه بیش از 25 میلیون مسلمان سکونت دارند اسلام بعنوان مذهب دوم رسمی کشور فدراسیون روسیه محسوب می گردد.