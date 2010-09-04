نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد اعلام شد/ اسامی 15 نفر اول کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com با ارائه مشخصات فردی و با شماره داوطلبی، کارنامه خود را مشاهده کنند.

به گزارش مهر، رتبه های اول تا سوم کنکور رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

مجموعه ریاضی و فنی مهندسی

نفر اول: فریبرز صالحی مهندسی برق- الکترونیک واحد تهران مرکز

نفر دوم: اشکان اسمعیلی مهندسی برق - مخابرات واحد تهران جنوب

نفر سوم: حسین مطلبی حسین آبادی فیزیک مهندسی- پلاسما واحد علوم و تحقیقات

مجموعه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

نفر اول: علی آزادی خواه دکتری حرفه ی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات

نفر دوم: یلدا الهیان فر زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک واحد پزشکی تهران

نفر سوم: عاطفه رباب پور درخشان دکتری حرفه ای دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات

مجموعه علوم انسانی

نفر اول: تهمینه السادات مدنی رشته حقوق واحد نجف آباد

نفر دوم: زهره تیموری رشته حقوق واحد تهران مرکز

نفر سوم: نگین سادات مژگانی رشته زبان و ادبیات فارسی واحد تهران شمال

مجموعه علوم انسانی

نفر اول: زهرا قیومی بیدهندی رشته روانشناسی بالینی واحد پزشکی تهران

نفر دوم: الهه لطفعلی زاده مهرآبادی رشته مدیریت بیمه واحد تهران جنوب

نفر سوم: مریم محمدی رشته اقتصاد صنعتی واحد تهران مرکز

مجموعه علوم پزشکی

نفرات اول به صورت مشترک: مرضیه صادقی کوغری و پگاه خالو رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران

نفردوم: علی افشاری راد رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران

نفر سوم: بیتا فراتی کاشانی رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران