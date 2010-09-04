نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد اعلام شد/ اسامی 15 نفر اول کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com با ارائه مشخصات فردی و با شماره داوطلبی، کارنامه خود را مشاهده کنند.
به گفته مهراد - معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد قبول شدگان 20 تا 25 شهریور فرصت دارند با مراجعه به واحدهای دانشگاهی پذیرفته شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وی از شرکت 800 هزار داوطلب در این آزمون خبر داد و افزود: در نهایت بیش از 500 هزار نفر در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد پذیرفته شدند.
به گزارش مهر، رتبه های اول تا سوم کنکور رشته های پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
مجموعه ریاضی و فنی مهندسی
نفر اول: فریبرز صالحی مهندسی برق- الکترونیک واحد تهران مرکز
نفر دوم: اشکان اسمعیلی مهندسی برق - مخابرات واحد تهران جنوب
نفر سوم: حسین مطلبی حسین آبادی فیزیک مهندسی- پلاسما واحد علوم و تحقیقات
مجموعه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی
نفر اول: علی آزادی خواه دکتری حرفه ی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات
نفر دوم: یلدا الهیان فر زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک واحد پزشکی تهران
نفر سوم: عاطفه رباب پور درخشان دکتری حرفه ای دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات
مجموعه علوم انسانی
نفر اول: تهمینه السادات مدنی رشته حقوق واحد نجف آباد
نفر دوم: زهره تیموری رشته حقوق واحد تهران مرکز
نفر سوم: نگین سادات مژگانی رشته زبان و ادبیات فارسی واحد تهران شمال
مجموعه علوم انسانی
نفر اول: زهرا قیومی بیدهندی رشته روانشناسی بالینی واحد پزشکی تهران
نفر دوم: الهه لطفعلی زاده مهرآبادی رشته مدیریت بیمه واحد تهران جنوب
نفر سوم: مریم محمدی رشته اقتصاد صنعتی واحد تهران مرکز
مجموعه علوم پزشکی
نفرات اول به صورت مشترک: مرضیه صادقی کوغری و پگاه خالو رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران
نفردوم: علی افشاری راد رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران
نفر سوم: بیتا فراتی کاشانی رشته دکتری حرفه ای پزشکی واحد پزشکی تهران
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