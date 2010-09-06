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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را اجرا نمی کند

دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را اجرا نمی کند

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم به تصویب رسید هنوز در دولت اجرایی نشده است.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: بر اساس این قانون دولت می بایست آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و به مجلس ارایه می کرد ولی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان با نگاه فرهنگ سازی و زمینه سازی ازدواج پایدار و آسان در کشور به تصویب رسید گفت: با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات در حوزه ازدواج جوانان حل می شود. به طور نمونه در این قانون در زمینه مهریه، مشوقهایی برای تعیین مهریه های پایین تر برای جوانان در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم و خانواده ها به دلیل تعیین مهریه های بالا مشکلات بسیاری دارند اظهار داشت: برای رفع این مشکلات نیاز است که میزان مهریه مدیریت شود و باید دید نظر نهایی مجلس در این زمینه چیست.

وی اظهار امیدواری کرد که لایحه حمایت از خانواده هر چه سریع تر تصویب شود تا به زنان در حوزه های حقوقی کمک بیشتری شود.

قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذرماه سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مهلتی سه ماهه به دولت برای تدوین آئین نامه اجرایی این قانون پس از تاسیس صندوق اندوخته جوانان و تصویب اساسنامه آن پیش بینی شده است.

کد مطلب 1145284

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