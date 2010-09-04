به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان طی روزهای هجدهم تا بیست و دوم شهریورماه به میزبانی ژاپن در توکیو برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران هم با پنج جودوکار در این دوره از رقابتها شرکت خواهد کرد.

محسن غفار در وزن 66- کیلوگرم، علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم ، محمد جمالی در وزن 81- کیلوگرم و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم با هدایت محمدرضا حاج یوسف زاده و ایوب رستمی ساعت 30/18 یکشنبه تهران را به مقصد ابوظبی ترک کرده و از آنجا راهی توکیو خواهند شد.

علاوه بر چهار جودوکاری که از تهران به توکیو اعزام می شوند، سیامک عدل کسروی نیز که ساکن توکیوست در وزن آزاد برای تیم ملی ایران به میدان خواهد رفت.

رقابتهای قهرمانی جهان با حضور 841 جودوکار از 101 کشور جهان طی روزهای هجدهم تا بیست و دوم شهریورماه در توکیور برگزار خواهد شد.

