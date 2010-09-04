99 درصد از مردم عسلویه از شبکه آب سالم برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، محمد پردل ظهر شنبه در جمع مردم عسلویه افزود: در حال حاضر 34 روستا با جمعیتی حدود 46 هزار و 400 نفر در منطقه عسلویه وجود دارد که از این تعداد تنها سه روستا با جمعیتی حدود 217 نفر از شبکه آب آشامیدنی برخوردار نیستند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد روستا سه شهر عسلویه، نخل تقی و سیراف با جمعیتی حدود 16 هزار نفر تحت پوشش خدمات این شرکت بوده و از شبکه آب آشامیدنی برخوردار هستند.

پردل با اشاره به این که آب مردم این منطقه از خط آبرسانی کوثر تامین می شود، گفت: آب تمامی شهرستان های استان بوشهر به جزء شهرستان جم و بخش های کوهستانی شهرستان دشتستان و دشتی از خط آبرسانی کوثر تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر در خصوص تامین آب شهرستان جم گفت: آبرسانی به این شهرستان نیز در آینده ای نزدیک با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان آغاز شد.