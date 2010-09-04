  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

سفیر ایران در جاکارتا:

جهان اسلام باید با صهیونیسم مقابله کند

جهان اسلام باید با صهیونیسم مقابله کند

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سفیر کشورمان در جاکارتا به مناسبت فرا رسیدن روز قدس در دیدار با امام جماعت مسجد استقلال جاکارتا گفت: جهان اسلام باید با تمامی گونه های صهیونیسم مقابله کند.

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، محمود فرازنده در این دیدار گفت : امروز صهیونیستها  در بسیاری از حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیا رسوخ کرده اند که باید با ان برخورد جدی کرد.

سفیر کشورمان با اشاره به روابط خوب میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی خواهان گسترش روابط طرفین در تمامی زمینه ها خصوصأ حوزه های دینی و فرهنگی شد.
 
 
امام جماعت مسجد استقلال جاکارتا  از صهیونیست به عنوان یکی از اصلی ترین مسئله رویاروی جهان اسلام نام برد و ایده امام خمینی برای اعلام روز جهانی قدس را ستود.
 
محمد مصطفی یعقوب  با اشاره به تاریجچه ای کوتاه از ساخت این مسجد از آن بعنوان یکی از بزرگترین مساجد جهان نام برد و از پیشنهاد توسعه همکاری با کشورمان استقبال کرد.
 
مسجد "استقلال" اصلی ترین مسجد شهر جاکارتا می باشد که روزانه مورد بازدید مقامات بسیاری از کشورها قرار می گیرد.
کد مطلب 1145289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها