به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های شیرجه قهرمانی کشور گروه های سنی مطابق با آخرین قوانین و مقررات FINA برگزار خواهد شد و به نفرات اول تا سوم هر ماده حکم و مدال و به تیم های اول تا سوم مجموع 5 ماده نیز جام تعلق خواهد گرفت.

تیم ها تا 20 شهریور ماه فرصت دارند آمادگی خود را اعلام و مدارک شیرجه روها در هر مسابقه را همراه با مدارک شناسایی به فدراسیو ن شنا ارسال کنند.

برگزاری مسابقات بزرگ شنا در خراسان شمالی

حمید امیری، رئیس هیات شنای استان خراسان شمالی، گفت: همزمان با عید سعید فطر مسابقات بزرگ شنا برگزار خواهد شد.



وی افزود: تمام ورزشکاران رشته شنا در خراسان شمالی می توانند برای حضور در این مسابقات به دفاتر هیئت شنای شهرستان های این استان مراجعه کنند.



رئیس هیات شنای استان خراسان شمالی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی مختلف در سطح این استان افزود: تاکنون دوره‌های مختلف آموزشی از سوی هیئت شنای خراسان شمالی برای علاقه‌مندان برگزار شده است. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی در اماکن آبی و همچنین دوره ارتقای مربیگری درجه 3 بانوان بعد از ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد که برگزاری این دوره‌ها برای ارتقای سطح دانش مربیان و شناگران این استان موثر خواهد بود.