شاخص کل بورس از 18 هزار واحد عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از پایان ساعات معاملات،‌ فولادمبارکه اصفهان با بیش از 37 واحد، ملی صنایع مس ایران با 36 واحد، مپنا با 27 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با 23 واحد، مخابرات با 19 واحد، سرمایه گذاری غدیر با 17 واحد، سنگ آهن گل گهر با 16 واحد، ایران خودرو با 13 واحد و فولاد خوزستان با 12 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل به جای گذاشتند و این متغیر بازار سهام را به دنبال خود بالا کشیدند.

بر این اساس، شاخص کل بورس اوراق بهادار که با توجه به نحوه محاسبه، بازدهی بازار را نمایش می دهد، از ابتدای سال تا کنون، رشدی 57/45 درصدی را برای سهام داران به ارمغان آورده است.

شاخص کل بورس، امسال را از عدد 12 هزار و 537 واحد آغاز کرد و نخستین روز کاری سال به 12 هزار و 614 واحد رسید. پس از آن شاخص روندی صعودی را در پیش گرفت و در یازدهمین روز از فروردین ماه به 12 هزار و 945 واحد رسید تا یک روز پس از تعطیلات نوروزی و در چهاردهم فروردین ماه به کانال 13 هزار واحد وارد شده و عدد 13 هزار و 136 را برای خود ثبت کند.

شاخص قیمت و بازده نقدی که شاخص کل بورس اوراق بهادار نامیده می شود، این روند صعودی را دنبال کرد تا در 30 فروردین ماه تجربه ای تازه را برای بورس اوراق بهادار تهران رقم بزند. شاخص کل در پایان این روز به 14 هزار و 138 واحد رسید و مسیر خود را تا 15 اردیبهشت ماه ادامه داد. اما در نیمه اردیبهشت ماه، دوباره به کانال 13 هزار واحد بازگشت و روی عدد 13 هزار و 945 واحد متوقف شد.

در 19 اردیبهشت ماه، شاخص کل دوباره مسیر پیشین را مدنظر قرار داد و از 14 هزار واحد عبور کرد و پس از آن روند صعودی خود را حفظ کرد و برمقدار خود افزود.

این در حالی است که شاخص کل بورس، در اواخر تیرماه با عبور از مرز 15 هزار واحد به عدد 15 هزار و 5 واحد رسید تا نسبت به ابتدای سال افزایشی 2468 واحدی را تجربه کند.

11 مردادماه این متغیر مهم بازار سهام از 16 هزار و 78 واحد عبور کرد و در دوم شهریورماه هم از عدد 17 هزار واحد گذشت و تا امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد تا اینکه در دقایق ابتدایی امروز و با کمک شرکتهای بزرگ بورسی مرز 18 هزار واحد را درنوردید.