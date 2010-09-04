به گزارش خبرگزاری مهر، سایت بین المللی تاریخ و آمار فوتبال رده بندی برترین باشگاه‌های جهان در ماه اوت را اعلام کرد که طی آن اینتر میلان ایتالیا با 293 امتیاز همچنان جایگاهش در رده نخست باشگاه‌های جهان را حفظ کرد.

بارسلونا اسپانیا با 283 امتیاز، بایرن مونیخ آلمان با 253 امتیاز، چلسی انگلستان با 232 امتیاز، لیورپول انگلستان با 231 امتیاز، اندرلشت بلژیک با 230 امتیاز، اتلتیکو مادرید اسپانیا با 231 امتیاز، وردربرمن آلمان با 220 امتیاز، استودیانتس آرژانتین با 217 امتیاز و پورتو آلگره برزیل با 217 امتیاز پله‌های دوم تا دهم این رده بندی را به خود اختصاص دادند.

در این بین صعود 21 پله‌ای لیورپول انگلستان، 14 پله‌ای اندرلشت بلژیک و 19 پله‌ای پورتو آلگره برزیل از نکات قابل توجه این رده بندی است.

در رده‌بندی سایت بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، سپاهان اصفهان با 94 امتیاز و یک پله صعود به رده 175 جهان رسید و برترین تیم ایرانی در این رده بندی لقب گرفت. سپاهان در این رده بندی بعد از مایورکای اسپانیا قرار دارد.

ذوب آهن، دیگر تیم اصفهانی که نماینده باشگاه‌های ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است، با 5/93 امتیاز و صعود هشت پله ای به جایگاه 177 دنیا دست یافت. این تیم بالاتر از الاتحاد عربستان و پائین‌تر از راسینگ اروگوئه قرار گرفته است.

استقلال تهران که در رده بندی ماه گذشته در جایگاه 234 دنیا قرار داشت، با 84 امتیاز و صعودی 22 پله‌ای، بعد از تیم راسینگ سانتاندر اسپانیا به جایگاه 212 جهان رسید و مس کرمان هم که در رده 349 دنیا حضور داشت، با 68 امتیاز و صعودی 24 پله ای به رده 325 جهان دست یافت.

همچنین در این رده بندی که 350 تیم برتر دنیا در آن قرار دارند، نام تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان جام حذفی ایران و یکی از نمایندگان ایران در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا جایی ندارد.