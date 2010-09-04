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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جامعه اسلامی کارگران با مدیر عامل تامین اجتماعی دیدار می کنند

جامعه اسلامی کارگران با مدیر عامل تامین اجتماعی دیدار می کنند

رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران گفت: به زودی نشستی با مدیرعامل تامین اجتماعی درباره مشکلات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار می کنیم.

پرویز احمدی پنجکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع اظهار داشت: قرار است به زودی به دعوت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در نشست مشترکی میان وی و کارشناسان این سازمان و مسئولان کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران شرکت کنیم تا مشکلات این قشر بررسی شود.

وی درباره نتایج ارسال نامه کتبی به مسئولان درباره مشکلات اعلام شده از سوی جامعه بازنشستگی، کارگری و کارفرمایی تامین اجتماعی اعلام کرد: تا کنون مسئولان واکنشی نشان نداده اند و این دیدار نیز به نظر می رسد برای بحث و بررسی  در مورد این موضوع میان ما و مسئولان تامین اجتماعی است که امیدواریم به نتایج مثبتی در این زمینه دست یابیم.

احمدی تاکید کرد: ما پیگیر خواسته های خود هستیم و مسائل مطرح شده در نامه کتبی خود را دوباره با مدیرعامل تامین اجتماعی مطرح می کنیم.  

کد مطلب 1145293

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