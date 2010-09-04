افزایش هشت درصدی مرگ و میر سوانح رانندگی در آذربایجان شرقی

سرهنگ سیدمهدی پورپیغمبر در گفتگو با خبرنگارمهر در تبریز، با اشاره به کاهش تصادفات و کسب رتبه اول کشوری گفت: در سال جاری 10.5 درصدی تخلفات راهنمایی و رانندگی در استان کاهش یافته و در این خصوص بالغ بر 50 میلیون تومان برای آشنایی شهروندان با علائم راهنمایی و رانندگی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه رانندگی مقوله‌ای است که باید به صورت عملی آموزش داده شود، گفت: کنترل وسائل نقلیه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی همگی از شئون اخلاقی یک راننده است که باید توسط مربیان و مدیران آموزشگاه‌های رانندگی به شهروندان آموزش داده شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بزرگ‌ترین عامل امنیت کلانشهر تبریز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان است، افزود: در سال گذشته با 223 فقره تخلف در استان مواجه بوده‌ایم و در چهار ماه اول سال ‌جاری با کنترل تخلفات شش‌گانه شامل سرعت، نبستن کمربند ایمنی، عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه و ... میزان تخلف در مقایسه با مدت مشابه 10.5 درصد کاهش یافته است.

پورپیغمبر با اشاره به همکاری شهروندان با پلیس راهنمایی و رانندگی در سال جاری و افزایش امنیت و آرامش، گفت: در سال جاری با روان‌سازی ترافیک نسبت به حوادث همچون سال‌های قبل در طرح باز گشایی مدارس شاهد حضور فعال پلیس راهنمایی و رانندگی در معابر و جلوی مدارس خواهیم بود.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی افزود: در ادامه روند طرح بازگشایی مدارس تنها حضور پلیس کافی نبوده و خانواده‌ها نیز ضروریست همکاری لازم در تامین امنیت ترافیکی فرزندانشان با انتخاب سرویس‌های دارای معرفینامه و کارت صلاحیت فردی اجتماعی را به عمل آورند تا شاهد اتفاقات ناگوار سال‌های پیشین نباشیم.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی در ادامه از نصب 42 دستگاه دوربین در تقاطع های سطح شهر تبریز برای کنترل تخلفات ترافیکی خبر داد و افزود: نصب این دوربین ها در راستای روان‌تر کردن ترافیک و کاهش حوادث، با همکاری شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است.

وی در خصوص جریمه‌های خودرو اظهار کرد: 90 درصد جریمه‌ها به دست ما می رسد که شهروندان می‌توانند از طریق دفاتر پلیس + 10 ‌یا تلفن گویای اجرایی از جریمه‌های نقدی خود به صورت هفتگی و ماهانه اطلاع یابند.

پورپیغمبر در خصوص حمل خودروهای مختلف به پارکینگ گفت: حمل خودروهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شده است و جریمه‌ها بر اساس تعرفه اتحادیه صادر می‌شود که در صورت مشاهده صدور هزینه خارج از تعرفه مشخص، متخلفان به مقام قضایی و مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند.

وی به افزایش 13 درصدی سالانه خودرو و کاهش ترافیک در سطح شهر اشاره کرد و افزود: اگر به هنگام تصادفات جزیی رانندگان وسیله نقلیه خود را به کنار خیابان بکشند شاهد هیچ گونه ترافیکی نبوده و رانندگان متحمل حداقل جریمه از طریق افسر کارشناس خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان خاطر نشان کرد: نصب و نگهداری علائم هیچ‌گونه رابطه‌ای با راهنمایی و رانندگی نداشته و از تکالیف شهرداری یا سازمان ترافیکی در داخل شهر و اداره راه و ترابری در خارج شهر است که توصیه می‌شود که سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به ترمیم و بازسازی سرعت‌گیر و علائم در داخل شهر و خارج شهر دقت کرده و اقدامات لازم را مبذول کنند.