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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

وضعیت منابع آبی راور مطلوب نیست

وضعیت منابع آبی راور مطلوب نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر امور منابع آب راور با اشاره به کاهش 60 درصدی دبی چاه های دشت راور، گفت: کیفیت آب استحصالی روز به روز کاهش می یابد.

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی در شهرستان راور طی سالهای گذشته شاهد خشکیدگی بسیاری از منابع آبی و کاهش دبی چاه های آب هستیم.

وی گفت: هم اکنون برای تامین آب مناطق کوهستانی شهرستان راور با مشکل مواجه شده ایم و وضعیت چشمه ها و قنوات شهرستان بحرانی است.

وی با اشاره به بارش 20 میلیمتری باران طی سال گذشته در این شهرستان گفت: عملا منابع آبی شهرستان به دلیل عدم بارندگی با برداشت منفی مواجه شده اند.

علیزاده گفت: در حوزه های میانی دشتهای راور دبی آب به 40 دصد دبی گذشته رسیده و کیفیت آب روز به روز در حال کاهش است.
 
مدیر امور آب راور خاطرنشان کرد: دبی آب در بخش کشاورزی نیز از سه هزار لیتر به دو هزار لیتر رسیده است.
 
وی با اشاره به هدر رفت آب در بخش کشاورزی خواستار اجرای سریع آبیاری مکانیزه در این شهرستان با توجه به وجود باغهای وسیع پسته شد.
کد مطلب 1145296

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