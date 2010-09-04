به گزارش خبرنگار مهر، ستاد دیه استان تهران با همکاری جمعی از پیشکسوتان ورزش و باشگاه هنرمندان قصد برگزاری دیداری خیریه را دارد که در حاشیه برگزاری این دیدار دوستانه قرار است جشن گلریزانی برای آزادی زندانیان نیازمند برگزار شود.

برگزاری جشن ندای مهر و آزادی بهانه ای شد تا مسئولان ستاد دیه استان تهران و پیشکسوتان ورزش پیش از ظهر امروز شنبه در موسسه بنیان نور تهران گردهم آمده و در نشستی خبری به تشریح چگونگی برگزاری این جشن بپردازند.

در این نشست چهره‌هایی نام آشنا چون محسن رفیقدوست (رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان تهران، ناصر نوآموز، غلامحسین نوریان، محمدرضا طالقانی، حسین یاریار، سید محمد ناصر(رئیس ستاد دیه استان تهران)، حسن فرزامی، مهدی حاج باقر، قاسم پناهگر و ... حضور داشتند.

سیدمحمد ناصر، رئیس ستاد دیه استان تهران در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه جشن ندای مهر و آزادی نقطه عطف مسائل اجتماعی است، گفت: در این مراسم به دنبال آن هستیم که با همکاری اهالی هنر و ورزش به یاری زندانیان نیازمندی بشتابیم که با جرایمی غیرعمد گرفتار شده‌اند.

وی در ادامه آمارهایی از اقدامات ستاد دیه استان تهران ارائه کرد و گفت: ستاد دیه استان تهران در سال 1388 تعداد 614 فقره از پرونده‌های که رقم دیه آنها میلیاردها تومان بود را با پرداخت رقمی حدود 3/4 میلیارد تومان مختومه کرد. همچنین در نیمه نخست امسال با ورود به حدود 200 فقره پرونده و پرداخت 4/4 میلیارد تومان نسبت آزادی زندانیان درگیر با این پرونده‌ها اقدام کردیم.

رئیس ستاد دیه استان تهران خاطرنشان کرد: استان تهران بیشترین جمعیت کیفری را دارد و امیدواریم با کمک مسئولان و همکاری افراد خیر اولین استانی باشیم که در زندان‌هایش، دیگر مجرمان غیرعمد و نیازمند نباشند.

در ادامه ناصر نوآموز، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به نیابت از پیشکسوتان فوتبال ایران گفت: پیشکسوتان فوتبال ایران وظیفه خود می دانند در این امر خیر شرکت کنند و با مسئولان برگزاری جشن ندای مهر و آزادی همکاری لازم را داشته باشند. امیدوارم این مراسم سرانجام خوبی داشته باشد. تشکر می کنم از دوستان که از من برای حضور در این امر خیر دعوت به عمل آوردند و از این بابت به خود افتخار می کنم.

غلامحسین نوریان نیز در خصوص برگزاری جشن ندای مهر و آزادی گفت: ستاد دیه استان تهران با برگزاری جشنی این چنینی قدم‌هایی مفید و مردمی برمی دارد. این از افتخارات ماست که در این مراسم شرکت می کنیم و می توانیم قدمی خیر برداریم.

وی ادامه داد: مردم و اهالی ورزش بارها نشان داده‌اند که در مواقع لزوم و زمان‌هایی که به کمک شان نیاز است، به یاری مردم نیازمند می شتابند و با جان و دل در امور خیر شرکت می کنند.

این پیشکسوت فوتبال ایران خصلت ورزش را ایثار خواند و گفت: وظیفه ما شاد کردن دل همنوع است به ویژه اگر آن فرد یک زندانی بیگناه اسیر در بند باشد.

محمدرضا طالقانی، رئیس پیشین فدراسیون کشتی نیز در نشست امروز دقایقی برای حاضرین صحبت کرد. این پیشکسوت که همیشه در امر خیر دخیل بوده و در این امور پیشقدم است، گفت: من در محلی به دنیا آمده‌ام که اسامی کوی و گذر آن به نام‌هایی چون لوطی صالح، گذر باشی و ... مزین است. نامگذاری این کوی و برزن به نام افرادی است که دستی بر آتش خیر داشته‌اند و گرهی از مشکلات مردم گشوده اند.

وی فوت و جوانمردی را اکسیر امروز ورزش خواند و گفت: قبل از اینکه وارد ورزش شویم، خداوند در وجود ما در مرام و فطرت پهلوانی نهاده است، فطرتی که ما را مجاب می کند در مواقع لزوم به یاری نیازمندان بشتابیم.

این پیشکسوت کشتی ایران با اشاره به فعالیت عام المنفعه و رایگان اهالی ورزش ایران در اموری چون آزادسازی زندانیان نیازمند افزود: ورزشکاران در این راه گام‌هایی برداشته‌اند که من افتخار می کنم که خود را یک فرد ورزشی بخوانم. این دوستان پول را قبل از اینکه به خانه خود برسانند خرج افراد نیازمند و مستحق می کنند.

وی در ابراز امیدواری کرد با تلفیق فتوت و مردانگی خدمتی به افراد نیازمند و بی گناه شود و شرایط آزادی زندانیان نیازمند فراهم آید، افزود: باید کاری کنیم که جوانمردی و مردانگی هرگز نمیرد که البته چون با نام مولا عجین شده است، هرگز نخواهد مرد.

طالقانی در خاتمه تصریح کرد: ما آمده‌ایم آبروی‌مان را بگذاریم تا لبخندی به لب افراد نیازمند بازگردد و زیر چتر مردانگی و فتوت بنشینیم و دست افراد گرفتار را گرفته و به آغوش خانواده‌های‌شان بازگردانیم.

حسین یاریار، رئیس باشگاه هنرمندان از دیگر حاضرین در نشست خبری جشن ندای مهر و آزادی بود. او در این نشست گفت: خدا را شاکرم که امروز را روز خوبی برای ما قرار داد. قرار است در روزهای پایانی ماه رمضان اتفاقی رقم بخورد که در آستانه 10 سالگی باشگاه هنرمندان این اتفاق را به فال نیک می گیرم.

وی در ادامه با تشکر از محمد پنجعلی که بانی حضور باشگاه هنرمندان در این امر خیر شده است، با اشاره به چگونگی آغاز به کار باشگاه هنرمندان گفت: امروز که در خدمت شما هستم، باشگاه هنرمندان 397 بازی خیریه برگزار کرده است.

رئیس باشگاه هنرمندان با بیان اینکه امروز روز نجیب‌هاست، افزود: امروز خیلی چیزها گمشده است. حلقه گمشده ورزش نیز نجابت است و همین موضوع باعث شده حاشیه‌ها بر متن بچربد. مراسمی همچون جشن ندای مهر و آزادی باعث می شود جایگاه افراد نجیب در ورزش و هنر ارتقا یابد.

وی در ادامه یادی از مجید سبزی کرد و با اشاره به احداث مرکزی توانبخشی به نام این مرحوم از شهر جیرفت افزود: در آسایشگاه و مرکز توانبخشی سبزی جیرفت حدود 150 بچه معلول حضور دارند که 30 نفر از آنها کودکان آسیب دیده زلزله بم هستند.

در ادامه سیدمحمد ناصر، رئیس ستاد دیه استان تهران گفت: در حال حاضر در زندان‌های استان تهران 3 هزار و 190 زندانی نیازمند داریم که با جرایم غیرعمد در زندان گرفتار شده اند و به همین تعداد از زندانیان با قرار وثیقه بیرون از زندان هستند. ما امروز بیش از 6 هزار نفر محکوم جرایم غیرعمد داریم که پس از تشکیل پرونده ستاد دیه برای حل مشکل آنها وارد عمل شده یا خواهد شد. بدون شک با همکاری و حضور مردم در نهادی مردمی چون ستاد دیه استان تهران مراحل آزادسازی این زندانیان راحت‌تر دنبال می شود.

محسن رفیقدوست، رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان تهران در نشست خبری جشن ندای مهر و آزادی گفت: تا به امروز هشت هزار و دو نفر با همکاری ستاد دیه استان تهران از زندان آزاد شده اند و دیگر زندانیان نیازمند نیز باید از بند رهایی پیدا کنند.

وی از مطبوعات و رسانه های خواست که جشن ندای مهر و آزادی را پر رنگ کنند تا مردم خیر با حضور گسترده خود موجبات رهایی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم آورند.

جشن ندای مهر و آزادی روز سه شنبه از ساعت 21 با رویارویی تیمهای فوتسال هنرمندان و پیشکسوتان فوتبال در سالن فدراسیون هندبال برگزار می شود.

علاقمندان به کمک به ستاد دیه استان تهران می توانند کمک‌های خود را به حساب جاری 5250 و سیبا 0105051111006 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی و یا حساب جام 68/1873237 بانک ملت واریز کرده و یا با تلفن‌های 77528721 - 77523958 تماس حاصل کنند.