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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

توسط محققان دانشگاه شریف/

دستگاه تامین کننده روشنایی واگنهای مترو بومی سازی شد

دستگاه تامین کننده روشنایی واگنهای مترو بومی سازی شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت دستگاه اینورتر استاتیکی مترو با ظرفیت 40 کیلو ولت شدند که این دستگاه توان لازم برای تهویه و روشنایی واگنهای مترو را تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین مختاری مجری طرح با بیان اینکه این طرح در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف اجرایی شده است گفت: این دستگاه با توان 40 کیلو ولت با استانداردهای حمل و نقل ریلی کشور طراحی و ساخته شده و در حال حاضر در خط یک متروی تهران کاربردی شده است.

وی اظهار داشت: این اینورتر با تبدیل برق 750 ولتی ریل سوم، دو خروجی سه فاز با ظرفیتهای 220 ولت و 320 ولت برای روشنایی و تهویه واگنهای قطارهای مترو ایجاد می کند و با اجرای این طرح دانش فنی و ساخت اینورترهای استاتیکی توان بالا برای استفاده در سیستمهای حمل و نقل ریلی در داخل کشور فراهم شده است. 

مجری طرح با بیان اینکه این دانشکده بنا به سفارش شرکت بهره برداری مترو، ساخت 4 دستگاه اینورتر دیگر را در دستور کار خود قرار داده است خاطرنشان کرد: در ساخت این نمونه، کلیه استانداردهای تجهیزات الکتریکی سیستمهای حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده است از این رو نمونه های ساخته شده از لحاظ دقت در عملکرد نویز و موارد حفاظتی مورد تایید شرکت بهره برداری مترو تهران قرار گرفته است.

کد مطلب 1145298

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