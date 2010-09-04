واردات بیش از 2 برابر صادرات شد/ بنزین در سکوی اول واردات قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد: در پنج ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 11 میلیارد و 826 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86/23 درصد افزایش نشان می‌دهد. وزن این میزان صادرات غیرنفتی 26 میلیون و 501 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 45/22درصد رشد داشت.

در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی به 10میلیارد و 123 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35/34 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین وزن صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 23 میلیون و 891هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 28/35 درصد رشد داشته است.

واردات



براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، واردات کشورمان درپنج ماهه نخست سال جاری در مجموع به 24 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21/22درصد افزایش یافته است.

وزن این میزان کالای وارداتی درپنج ماهه نخست سال جاری 19 میلیون و 627 هزار تن بودکه از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 77/1 درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادراتی



در پنج ماهه نخست سال جاری پروپان مایع شده عمده ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده 576 میلیون دلار بود و 69/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت. جایگاه بعدی نیز به سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به 552 میلیون و 800 هزار دلار رسید



پلی اتیلن گرید فیلم با 519 میلیون و 400 هزار دلار سومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و 13/5 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.



متانول نیز چهارمین کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت یاد شده بود و با 352 میلیون و 800 هزار دلار 49/3 در صد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد و بوتان نیز با 332 میلیون و 800 هزار دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت.

صادرات از محل تجارت چمدانی



مرزنشینان در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع 25 میلیون و 300 هزار دلار انواع کالا به روش تجارت چمدانی صادر کردند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 20 درصد افزایش داشت.



وزن صادرات از محل تجارت چمدانی نیز در این مدت به 25 هزارو200 تن رسید که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 2/37 درصد افزایش همراه بود.

عمده ‌ترین خریداران کالای ایرانی



در پنج ماهه نخست سال جاری چین با واردات یک میلیارد و 808 میلیون و 870 هزار دلار انواع کالای ایرانی عمده‌ ترین واردکننده کالا از ایران بود. در این مدت 91/17درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین اختصاص داشت.

عراق با خرید یک میلیارد و 614 میلیون و650 هزار دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بود. سهم عراق از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 99/15 درصد رسید. امارات متحده عربی بایک میلیاردو 454 میلیون و 220 هزار دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 40/14 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت.

براساس این گزارش هند با 712 میلیون و 640هزار دلار و افغانستان با 472 میلیون و 530 هزار دلار رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقلام عمده وارداتی

در پنج ماهه نخست سال جاری بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 24/9 درصد از کل ارزش واردات و 48/15 درصد از وزن، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. طلای خام برای مصارف غیر پولی با 92/4 درصد سهم ارزشی در جایگاه دوم قرار گرفت و شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج با 54/3 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در مدت یاد شده امارات متحده عربی 99/31 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران در رتبه نخست جای گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در این مدت 7 میلیاردو755 میلیون دلار بود.



چین با 2 میلیارد و46 میلیون دلار و 8.44 درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با یک میلیارد و 925 میلیون دلار و 7.94 درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای ترکیه و کره نیز به ترتیب 6.54 درصد و 6.24 درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌ های چهارم و پنجم قرار گرفتند.